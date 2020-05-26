近年世界各地遊樂園競爭下，不小港人會選擇鄰近珠海長隆國際海洋度假區，預算多點便坐飛機到日本或美國迪士尼樂園遊玩；又有評論說海洋公園及迪士尼樂園等香港樂園太依賴內地自由行。

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提起香港人本地遊玩的集體回憶總不能遺忘「荔園」。荔園主席邱達根向 SME.hket 記者表示：「荔園當年 9 成都是本地客，鄰近荔園的『宋城』很多是遊客，同時兼顧本地人和遊客。」

▲ 荔園主席邱達根。

邱達根續指，當樂園業務發展到達業務轉折點，或者已完成推動旅遊的任務，政府應該給予自由度決定下一步商業策略，至於時間問題取決政府決定。

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