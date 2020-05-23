【疫市營商】音樂教室疫情生意大跌 上街表演宣傳撐過疫市

▲ Busking 可以幫補收入之餘保證曝光率。

新冠肺炎疫情開始緩和，惟大量中小企經營之前已飽受打擊。有私人音樂教室因停課休業生意大跌，但拒絕認輸。疫情期間無人上門學音樂，於是走上街頭，以busking（街頭藝術）保持收入及曝光率。

元朗音樂教室 SJMN Music Academy 創辦人浩思表示：「我們的業務除了教學生之外，亦會到不同地方出 show，如在酒吧、婚宴裏做 live band 。可是，近數個月所有大型活動取消了，就婚宴都有不少改期，教室收入大跌。」

【相關文章】疫情帶旺運動潮流 音樂人BMX單車店15年轉虧為盈

▲ SJMN Music Academy 創辦人浩思主力教爵士鼓，最高峰時有 50 名學生。

教班方面亦有阻滯。浩思本身教爵士鼓，多年經營之下，學生來源已非常穩定，最高峰時有近 50 個學生，但新冠肺炎疫情下不少學生暫時放棄學樂器。他苦笑：「現時只餘下大約 8 個學生，教學收入少了近 9 成，只能逆來順受。其他會用工作室教樂器的拍檔面對同一問題，教結他的叫好一點，但教長笛的朋友便最慘，之前這位長笛手每個月忙足 15 日，現在沒學生敢上堂，畢竟吹長笛時莫講要脫口罩了，吹的時候肯定有口水。」

【相關文章】宿醉醒來的商機 電話線變髮圈賣過億件！

▲ 學生考取樂器級數成功，其副本會放在工作室留念，不過之後要重新再儲學生了。

浩思強調學習樂器講求慣性，若果學生長期休息，之後可能就再無這方面的動力，另一方面父母亦可能收入減少而想讓小朋友停學樂器，基本上新冠肺炎疫情之後需要重新再儲學生了。

問及有否想過利用 Zoom 教學，浩思直言難以做到，浩思指樂器不同於知識性科目，或者教英文教數學可以用 Zoom；但音樂非常重視音質，老師要藉由聲音判斷學生是否做得對；同樣，學生的手法亦要手把手教，非面對面教學不可。

【相關文章】展覽裝修工程零收入 東主拒轉行做外賣堅持專業撐下去

SJMN Music academy 業務萎縮，反令浩思跟拍檔走上街做 busking ，一來有表演幫補收入，二來亦能增加曝光。他透露：「一星期大概有 2 日街頭表演機會，也會把 busking 拍片再放在網上宣傳，吸引潛在合作對象; 有時會跟人交換卡片，更有機會談談疫情後合作。 live band 的音質很有感染力的，不是透過網上比得上的，除非有很好的音響吧。」

【相關文章】土耳其玻璃燈工作坊疫情照爆滿 負責人：就是得不到政府行業資助

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l