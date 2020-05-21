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【疫市營商】「世界工廠」地位岌岌可危？印度撥地予生產線遷離中國的企業

商管策略 16:03 2020/05/21

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新冠肺炎疫情肆虐全球，不少企業被迫停工，影響全球供應鏈。有不少企業設廠的中國，更因這次疫情導致「世界工廠」的地位岌岌可危，隨時被印度取代；印度亦正計劃發展土地，吸納臣那些將生產線遷離中國的製造業進駐。

印度撥出土地 協助企業在當地設生產線

《彭博》報道指，印度在凖備撥出總面積相當於兩個盧森堡（約 5,000 平方公里）的土地，提供給那些遷離中國的製造企業，且印度已跟 1,000 間美國跨國公司接洽。美國印度商會主席 Nisha Biswal 透露，一些早已在印度設廠的公司可能會是最快遷離中國的企業，並計劃減少中國廠房的產量，而增加在印度的生產。

【相關文章】新冠肺炎疫情影響 日本政府撥2,200億日圓助企業撤出中國

【相關文章】疫情下全球供應鏈大亂 可口可樂靠在地生產維持產量

日本助日企遷移生產線至國內

新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，同時令企業反思將生產線遷移的問題。日本政府早前推出 108 萬億日圓（即港幣 7.7 萬億元）刺激經濟方案，並計劃撥出 2,435 億日圓（約 22.45 億美元）調整日本企業在中國的生產線，當中 2,200 億日圓用於協助企業將生產線搬回國內，另外 235 億日圓則用於資助企業將生產線搬到東南亞及非洲等地區。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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