【疫市營商】荔園中菜館：疫情過後餐飲業一定復活

曾是香港規模最大型遊樂場的荔園遊樂場，是青年人以上的「集體回憶」；去年在荔枝角開業的「荔園．流金歲月」中菜館，裝修不但保留昔日荔園風貌，喜愛懷舊和荔園「發燒友」必定流連之處。現時全球新冠肺炎疫情肆虐，餐飲業受嚴重打擊，對其生意難免有影響；但他相信餐廳業務以至香港能在疫情過後能反彈。

【相關文章】咖啡店疫市勤換餐單 開發外賣產品吸年青客

▲ 荔園邱達根主席

荔園主席邱達根向 SME.hket 記者表示：「餐飲業受新冠肺炎疫情影響下，荔園中菜館生意有轉好，但比茶餐廳生意高峰期仍處於下跌狀態，要觀察數個月後看情況。」位於荔枝角的「荔園．流金歲月」中菜館一貫營造本土情懷的理念，去年跟香港集體回憶舊品牌合作。被問到會否計劃跟其他舊品牌合作時，他指遲一步再考慮擴充業務。

【相關文章】市集取消人流銳減 D2 Place僅特色店生意正常

▲ 荔園中菜館最近跟時間旅人 Time Hipster 合作，推廣本地 70 年代至今的著名旅遊景點。

【相關文章】失業率創新高 尖沙咀茶餐廳勁蝕拒炒人撐過難關

邱達根認為，新冠肺炎疫情過後餐飲業經營環境一定會轉佳，有本地客出外到食肆消費支持，但認為不會完全回復到以往水平。他解釋：「第一，本地經濟收入和市民出街意欲減少；第二，短期內旅客數目不會回升。」他以最高峰每年 6,000 萬多訪港旅客為例，短期內無法回升至此數目，沒有此 6,000 萬多旅客，剩下 700 萬本地人支撐市場，整體餐飲行業的消費會縮減。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l