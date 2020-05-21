【疫市營商】復課後校巴公司蝕更多？「一架車每月唔見2萬元」

新冠肺炎疫情開始緩和，5 月底香港學校開始陸續復課，但對校車公司來說竟未必是好消息。是次分階段復課由高年級開始，屆時校車將在坐不滿的情況下出車。有校巴服務商直指「出一次車蝕一次」。

經營校巴、旅遊巴、屋邨穿梭巴士的長榮旅運，去年 7 月反修例運動起業務陸續暫停，10 月時全線業務停止 9 成，近 40 部車只能閒置在停車場，30 名司機需放無薪假；今年新冠肺炎疫情下，旅遊業無生意、學校停課，對公司更是「毀滅性打擊」。負責人葉小姐概嘆：「分階段復課對我們來說其實無甚麼幫助，反而會進一步加大營運壓力。」

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政府早前宣布全港學生分 3 階段復課，中三至中五先於 5 月 27 日復課、小四至中二在 6 月 8 日復課、K3 至小三在 6 月 15 日復課－問題正正出在「分階段復課」這裏。何解？

葉小姐解釋，由於愈低年級就愈有坐校巴的需要，卻是由高年級學生開始復課，當高年級學生要坐校巴，公司與學校簽了合約，便一定要出車。校巴費用是由家長支付，沒用到服務自然不會交錢。她又說：「例如 1 架可坐 30 個人的校巴，本身坐 10 個高年級，20個低年級，結果復課後坐了 10 個高年級學生一樣要出車。」

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結果，每出一次校巴便蝕一次。葉小姐說：「出車就要付司機人工、油錢、輪胎錢、停車場錢……不出車就全都省回。我們計好數，如果只載高年級的話，每個月每架校巴要倒蝕 2 萬元。我們有大約 6、7 架校巴。現在公司正和其他有同樣煩惱的行家商量怎處理。」

葉小姐嘆息，教育局只宣布復課又不就暑假安排莫名其妙，較理想的做法自然是取消暑假，補回將新冠肺炎疫情期間停課時間，現時公司聘用司機 1 個月後，又因為暑假要讓他們停薪留職。生計固然受影響，行政處理亦異常尷尬。

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