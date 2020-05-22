【疫市營商】會計轉行賣澳洲和牛 新奇口味結合網銷盼登陸亞洲

日本和牛、安格斯牛，相信不少「食肉獸」已十分熟悉。有原本從事會計的女生，就轉戰牛肉市場，並看準澳洲和牛在本地市場的發展潛力，專門售賣澳洲和牛產品。當中和牛牛丸更以新奇口味取勝，創辦人希望 5 年內能夠衝出亞洲，拓展中國大陸及東南亞市場。

轉戰牛肉市場 靠創新取勝

「和牛波士」在 2016 年成立，創辦人麥迅婷（Jarita）原本從事會計，毅然轉戰牛肉市場。但礙於當時既無人脈, 又不懂行規行情, 只好由低做起。相比起安格斯牛肉及日本和牛，Jarita 認為澳洲和牛油花及肉香比較平均，加上價錢適中，大約比日本和牛便宜近半，令顧客一飽口腹之餘亦顧及現代人追求健康的概念。

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▲ 「和牛波士」創辦人麥迅婷（Jarita）。

麥迅婷又指，當時澳洲和牛大多是由本地凍肉批發商售賣, 主要集中幾個部位, 且不是主打產品, 因此在香港知名度不高。Jarita 當時深入研究澳洲和牛 27 個部位，但很多行家都不感興趣，因此公司除了出售澳洲和牛的 27 個部位招徠, Jarita 更決心研製和牛牛丸, 希望靠自家產品打響名堂, 增加品牌獨特性。當中皇牌產品和牛牛丸除了有原味外，同時推出麻辣及蘑菇芝心兩款口味，以新奇口味取勝。

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疫情下網店定單大增5成

「和牛波士」的客戶大部分以餐廳及零售店舖為主，為了擴闊客戶群，品牌亦推出不同產品，如澳洲和牛牛舌，又會研發新和牛產品, 例如和牛熱狗腸及和牛餃子。除了不斷推出新產品，同時積極拓展線上及線下業務，品牌在 2019 年創立網店，並同時在各大超市上架，加強推廣和牛產品，開展零售業務。在新冠肺炎疫情下，網購成為市民足不出戶的選擇，而「和牛波士」的網上定單亦上升大約 5 成。Jarita 希望未來可以增加本地銷售點，以及在 5 年內開拓中國和東南亞市場。

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▲ 和牛牛丸在＿各大超市設有銷售點。

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