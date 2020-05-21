零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

香港人皆愛買香港製造口罩，連零食店也有售香港製造的 Medico Level 1 口罩。

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有讀者報料，零食店優品 360 正售賣香港製口罩，而且售價更十分平。記者到優品 360 查看，發現有一款名為 Medico 的口罩發售，盒上寫著「香港製造」和「通過 Nelson Lab Level 1 測試」，及提供「BFE/PFE > 95%」的防護力。這盒 Medico Level 1 成人口罩只售 $129盒/50個，售價大眾化。但記者當日現場所見，卻有大量現貨發售。

▲ 售價牌和盒面也寫明香港製造

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後來記者嘗試在網上搜尋 Medico 這品牌的口罩，但奇怪地卻沒有任何發現，所以未知此口罩是邊一間香港廠商出品。

▲ 下方標明通過 Nelson Lab Level 1 測試

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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