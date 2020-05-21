  • 26°C
香港時間 : 2020521日 (四) 04:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

零食店售香港製造口罩! Medico Level 1 口罩賣$129盒/50個

行內熱話 03:37 2020/05/21

分享：

香港人皆愛買香港製造口罩，連零食店也有售香港製造的 Medico Level 1 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

有讀者報料，零食店優品 360 正售賣香港製口罩，而且售價更十分平。記者到優品 360 查看，發現有一款名為 Medico 的口罩發售，盒上寫著「香港製造」和「通過 Nelson Lab Level 1 測試」，及提供「BFE/PFE > 95%」的防護力。這盒 Medico Level 1 成人口罩只售 $129盒/50個，售價大眾化。但記者當日現場所見，卻有大量現貨發售。

售價牌和盒面也寫明香港製造

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

後來記者嘗試在網上搜尋 Medico 這品牌的口罩，但奇怪地卻沒有任何發現，所以未知此口罩是邊一間香港廠商出品。 

下方標明通過 Nelson Lab Level 1 測試

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個
2020/05/20
【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個
【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒咁筍? 廠方再送 e-coupon
2020/05/20
【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒咁筍? 廠方再送 e-coupon
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買!　PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
2020/05/20
【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買!　PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!
疫情 口罩 香港

下一篇文章

【香港製造】SPT Mask今日賣Level 1級學生口罩 最平每盒售$110
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹