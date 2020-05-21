【香港製造】SPT Mask今日賣Level 1級學生口罩 最平每盒售$110

香港口罩廠 SPT Mask 國藥科技表示，今日開售學生口罩。

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SPT Mask 表示，於 5 月 21 日早上 9 時正式開始網上登記，訂購學生口罩。今次廠方只提供 3 個月和 6 個月口罩售賣計劃。

廠方會以抽選方式提供 10000 個口罩訂購名額，當登記結束後，就會於當日晚上 7 時公布成功中籤名單，中籤者需要在 5 月22 日下午 3 時前付款。SPT Mask 學生口罩的規格詳情可按此瀏覽。

▲ SPT Mask 國藥科技 Level 1 級學生口罩

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口罩發售詳情

日期：2020年5月21日 (星期四)

時間：上午10時至下午3時

登記網址：5月21日約上午9時於 SPT Mask Facebook 專頁提供

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學生套裝 3 個月計劃

數量：每月2盒，為期3個月，共6盒，30片/盒

售價：$690 ( $115 /1盒)

預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給 買家

學生套裝 6 個月計劃

數量：每月2盒，為期6個月，共12盒，30片/盒

售價：$1,320 ( $110/1盒)

預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給買家

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送貨方式：

1. 順豐速運：每月每單標準快遞（到門或順豐站自取）為 $27

2. 香港郵政：每月每單本地派遞（在郵局自取）為 $11



免費自取點：

1. SPT Mask 「口罩夢工場」（沙田石門安麗街11號企業中心25樓19-30室）

2. 灣仔譚臣道76號-78號卓信商業大廈2樓02室

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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