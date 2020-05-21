【可阻0.1 微米粒】比 N95 更勁兼可洗 100 次! 日本研發新材料口罩 Z-Mask

新冠肺炎疫情仍未完結，民眾對口罩的需求依然不低。近日東京工業大學轄下的分拆公司 Zetta，宣布成功研發出一款不織布納米纖維材料，即使經過多次洗滌，用該布料製的口罩，仍然具有防護病毒的能力。

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Zetta 參與了日本政府的一項計劃，目的是為了向醫護工作者以及其他高危群組提供防護物資。經過一段時間的努力，研發出一款名為 Z-Mask 的不織布納米纖維材料。Z-Mask 纖維直徑為 0.08 至 0.4 微米（百萬分之一米），能阻止小於 0.1 微米的微粒，包括新冠病毒。簡單來說，就是比起目前的 N95 更強，目前 N95 的效能可阻擋 0.3 微米微粒。

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另一勝過 N95 之處，就是 Z-Mask 可手洗 100 次，也不會降低防病毒效能。相反，N95 會隨濕氣而令效能下降。Z-Mask 的原理，是利用分子間的引力阻擋病毒，口罩清洗後未必可完全清除病毒，但同時可令病毒無法感染人體。

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