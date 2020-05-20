  • 27°C
香港時間 : 2020520日 (三) 22:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附登記網址】WAO本一港產口罩登記後可優先購買!　PFE/BFE≥95% 獨立裝口罩售$90盒 仲有口罩送!

行內熱話 22:21 2020/05/20

分享：

新冠肺炎疫情持續，本港口罩需求仍然殷切。再有本地商家斥資6百萬港元，成立香港製口罩品牌「WAO本一」，首批將推出5萬盒限量版成人口罩；第二批成人口罩將於6月尾開售。至於兒童口罩將會於暑假開始發售，逐步對外供應。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

「WAO本一」位於大埔口罩生產廠房通過科學園審批，擁有ISO14644-1 Class 8 標準的無塵車間。因批證需時，會率先於6月1日發售已符合認證之ASTM Level 1限量版口罩， PFE及BFE達到95% 。至於第二批6月尾開售，屆時更會取得ASTM Level 2驗證及VFE口罩過濾效能達到99%。

【其他內容】 【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒  廠方再送 e-coupon

WAO本一口罩30片家庭裝(獨立包裝)

5月20日起登入官方網址登記，首5000名登記將率先可在5月30和31日優先購買，凡購買2盒或以上的家庭裝（30片），更可獲贈便攜裝（7片）乙份的特別優惠；6月1日開始，廠方將於同一網址公開訂購。成功購買將獲發電郵通知，貨品將於14天內寄出。

WAO本一口罩7片便攜裝

首批貼心限量版6月1日開售
口罩規格：PFE及BFE ≥95%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1
價格：家庭裝$90一盒30個（獨立包裝）貼心限量版可獲送海綿耳托或是口罩暫存夾
　　　便攜裝$23一包7個
　　　需自付$30運費

【其他內容】 【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個

附送的口罩暫存夾

第二批6月尾開售
口罩規格：PFE、BFE、VFE ≥ 99%；符合美國口罩標準 ASTM Level 1 & 2
價格：家庭裝$98一盒30個（獨立包裝）
　　　便攜裝$25一包7個（鋁箔袋包裝，可密封，易於攜帶）
　　　需自付$30運費

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

海綿耳托

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 蘇穎琪

相關文章

諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周開賣! 將採自家銷售系統改善流程
今日
諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周開賣! 將採自家銷售系統改善流程
【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個
今日
【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個
【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒咁筍? 廠方再送 e-coupon
今日
【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒咁筍? 廠方再送 e-coupon
疫情 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【附直購連結】AirPods Pro 行貨創新低價！＄1500 有找超平入手！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹