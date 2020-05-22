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【遙距營商計劃】個案解讀：一人公司如何由零開始申請D-Biz

數碼轉型 14:54 2020/05/22

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遙距營商計劃（D-Biz）正接受申請，不少老闆平時公務繁忙，公司甚至只得自已一名員工，分身乏術，要研究 D-Biz 申請流程是莫大負擔。SME.hket 訪問了微企，看他們申請 D-Biz 時的難處及如何解決。

專營自家製髮型產品的家釀 Hong Kong Home Brew ，是典型的一人公司。創辦人馮家富（Gary）笑言：「其實我也有留意  D-Biz ，亦知道它正接受申請，但最近真的太忙了，是近期才有時間研究。」

應先研究需要急切程度

馮家富參考了香港生產力促進局相關網頁後對 D-Biz 有初步理解， D-Biz 可以申請 3 個項目，他稱打算先解決優先程度較高的問題：「最想解決的還是倉存問題，例如我會一批批產品做好，再經網店發售。但賣出多少、入倉多少，期間的寄送記綠，我購置原材料的成本和運費之類，我希望可以經由軟件一目瞭然，之後做會計、每月埋數可一鍵解決，方便很多。」

其次想做的是藉計劃加強廣告推廣；最後希望加強硬件性能，採用規格更佳的電腦設備開網店，剛好夠 3 個項目可以申請 D-Biz 。

【相關文章】遙距營商計劃：中小企申請D-Biz攻網銷　哪些供應商可選？

由找尋供應商開始

SME.hket 記者為 Hong Kong Home Brew 個案訪問了資訊科技顧問，對方指該申請涉及範疇不止 1 個 ，D-Biz 涵蓋了 12 類科技方案，軟件方面他可以直接用第 12 項的「度身訂造」申請。

手續方面， 申請者可先進入香港生產力促進局的供應商頁面，開啟「參考名單」，然後尋找承包第 12 項的公司（即表格內標 12 的），再跟對方聯絡。

顧問表示，馮家富需要清楚講出自己需求，並講出方案會用來申請 D-Biz ，詢問能否幫忙填寫「預期業務帶來的效益」、「現有業務概述」（對方並沒有義務為你填寫），最後向對方索取報價。

乙部是申請成功與否的關鍵。

顧問提醒，每個申項目都要有兩份報價，除非申請人是想用 D-Biz 申請訂閱式服務（訂閱式服務即 Office 365, Zoom 之類月費或年費雲端服務)。顧問直言：「那當然是度身定造軟件最好，用訂閱的話，最多只會付費半年吧？」

在申請時，最重要的欄目是「預期業務帶來的效益」、「現有業務概述」，畢竟 D-Biz 是幫助中小企進行數碼轉型的，不是言之成理就肯定不行。

【相關文章】【遙距營商計劃】D-Biz即將申請　業界解難FAQ（上）

想言之成理，大可以問供應商，畢竟供應商肯定想做得成這單生意把？對於如何通過評審，自然比普通人更有信心和經驗，或者 D-Biz 是新項目，但老牌子供應商肯定有不少申請科技券的成功個案，要說服評審獲得資助，肯定比申請者更有把握。

當然，對方是沒有義務為你填寫的，因為申請人落選的話他便是白做了。不過，申請人亦可以繼續尋找肯寫的供應商，甚至供應商寫了後，自己再作修改……最不濟亦可問供應商如何寫才更易過到評審員的關。

以 D-Biz 賣廣告、買設備

Gary 又問：「坊間最近好像有不少『不成功不收費』的代客申請 D-Biz ，他們收費大約是多少？我有朋友說過科技券的類似中介服務佣金要去到申請額 的15%，是否值得？」

顧問解釋，香港生產力促進局已多次強調無托任何公司做中介，亦勸喻中小企自行申請 D-Biz。另一方面，SME.hket 記者經由不同渠道了解查詢過，肯定沒有「必勝法」；當方案內的項目申請被拒後，是無法「補飛」修改重新入紙。

顧問最後建議，與其說「不成功不收費」，倒不如說「成功後要繳費」、「不成功之後要自費」。因此，與其找中介幫手填申請表，倒不如直接向經驗豐富的老牌供應商問如何寫好申請表，增加申請成功機會更實際。

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撰文 : 陳文政

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