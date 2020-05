【附直購連結】AirPods Pro 行貨創新低價！＄1500 有找超平入手！

AirPods Pro 全無線耳機香港行貨新低價入手優惠,大家可以低於 HK$1,500 的成來購買 AirPods Pro!有意入手 AirPods Pro 的朋友留意,AirPods Pro 原價 HK$1,999,但現在只要低至 HK$1,500 就可入手,更要是全新香港行貨、Apple 官方原廠保養及包本地送貨服務!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

AirPods Pro 原價 HK$1,999,但近數月部份店鋪更以優惠價出售 AirPods Pro。Club Like 網上店已將 AirPods Pro 由 HK$1,999 減至 HK$1,599,更包香港本地送貨服務。此外,首次登記用戶使用優惠碼「HELLO」購買,可再減 HK$50。

購買網址<<<

【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

▲ AirPods Pro 行貨創新低價

Club Like 最近加推迎新獎賞,各位只要下載 Club Like 手機 app 並首次登入賬戶,可賺取 100 Club 積分,新舊會員首次訂閱 Club Like 電子報可賺取 100 Club 積分 (按此加入)。現時,每 5 Club 積分可當 HK$1 使用,200 Club 積分即可當 HK$40 使用,各位即只需 HK$1,509 入手。此外,各位可利用各信用卡的網上簽帳回贈,像 Citi Clear Card 網上簽帳就有 2% 回贈,AirPods Pro 最終入手成本可在 HK$1,500 以下。

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

▲ Club Like 迎新獎賞

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l