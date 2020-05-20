中國落實向澳洲大麥徵 73.6％ 反傾銷稅！暫停進口 3 成半澳洲牛肉

新冠肺炎疫情在全球爆發，各國經濟大受影響。澳洲政府早前公開要求徹查新冠病毒的源頭，卻引起中國不滿。早前有消息傳出，中國打算向澳洲進口大麥徵收反傾銷和反補貼稅作報復反制，直到近日，中國商務部宣佈由今日起（19 日），對澳洲進口的大麥徵收 73.6% 反傾銷稅和 6.9% 反補貼稅，爲期 5 年。

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據指，中國是澳洲大麥的主要市場，若中國徵收重稅，西澳洲農民或一年損失數億元澳幣。澳洲貿易部長 Simon Birmingham 對此表明失望，又強調澳洲並沒有對出口中國大麥提供補貼或傾銷。其實，早在徵收重稅的傳聞出現時澳洲有不少農民亦已決定改為播種小麥種子，而當地「西澳洲農業協會（WA Farmers）」穀物事務主席 Mic Fels 亦曾指出，澳洲大麥還有阿拉伯、印尼以及日本、韓國等市場，所以他並不認爲「天已塌下來」。

早前，中國駐澳洲大使成競業接受澳洲媒體訪問時曾警告，澳洲政府堅持國際社會獨立調查疫情會引起中國消費者不滿，無論是葡萄酒、牛肉等出口農產品，還是旅遊業都有機會被杯葛。實際上除了對澳洲大麥徵重稅，中國早前亦以產品違反檢疫要求爲由，暫停向 4 間澳洲屠宰場進口牛肉，約佔澳洲出口中國牛肉 35%。

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