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【附購買連結】Ring Fit 健身環大冒險免食炒價 網站一連 3 日＄590 出售

行內熱話 18:37 2020/05/20

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任天堂推出的 Switch 遊戲《健身環大冒險 RingFit Adventure》推出後深受歡迎，而近日因疫情的關係令此遊戲更受歡迎，在供不應求的情況下，原價為 $580 左右的遊戲可以在市場上「炒至」過千元。近日 Club Like 在其 Facebook 專頁上表示由即日起，即日起一連 3 日將於中午 12 時限量發售 Ring Fit 遊戲套裝，售價為 $590，大家想買又不想「食炒價」的話，不妨留意一下！

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Switch Ring Fit 健身環

Club Like 於 5 月 20 至 22 日，一連三日將於中午 12 時在網店內上架，並以標準價 $590 發售 Ring Fit，每日限量 5 套，有興趣的大家，記得校好鬧鐘 12 點開搶！

Switch Ring Fit 健身遊戲

登記網址按此<<<

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【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

Switch Ring Fit 健身環市價炒至 $1,580

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 徐慧兒

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