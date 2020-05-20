【附購買連結】Ring Fit 健身環大冒險免食炒價 網站一連 3 日＄590 出售

任天堂推出的 Switch 遊戲《健身環大冒險 RingFit Adventure》推出後深受歡迎，而近日因疫情的關係令此遊戲更受歡迎，在供不應求的情況下，原價為 $580 左右的遊戲可以在市場上「炒至」過千元。近日 Club Like 在其 Facebook 專頁上表示由即日起，即日起一連 3 日將於中午 12 時限量發售 Ring Fit 遊戲套裝，售價為 $590，大家想買又不想「食炒價」的話，不妨留意一下！

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

▲ Switch Ring Fit 健身環

Club Like 於 5 月 20 至 22 日，一連三日將於中午 12 時在網店內上架，並以標準價 $590 發售 Ring Fit，每日限量 5 套，有興趣的大家，記得校好鬧鐘 12 點開搶！

▲ Switch Ring Fit 健身遊戲

登記網址按此<<<

【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

▲ Switch Ring Fit 健身環市價炒至 $1,580

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l