【遙距營商計劃】D-Biz資助先到先得？執好文件細明申請效果更佳

遙距營商計劃（D-Biz）已接受申請，政府為是次計劃撥出港幣 5 億元，每間申請公司最多可以申請 30 萬元資助金額，大家都知道「僧多粥少」，所以紛紛在首日立即遞交申請，以為搶先一步申請便可快快批出，但據了解，申請者方案如果被拒，將無「補飛」機會，所以文件清楚、項目細明合理比搶先交表霸位更佳。

假設申請公司盡取資助額 30 萬元，以 D-Biz 總資助 5 億元計，即約 1,667 公司受惠，對於全港約 34 萬家中小企來說顯然微不足道，加上官方從未有正面回答「D-Biz 申請是否先到先得」，於申請中小企來說，快又未必是最佳策略。

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每份 D-Biz 申請都可填寫 3 個項目，各項目上限 10 萬元，其實當中有不少疑問，例如：

申請人申請 A、B、C 共 3 個項目，最後 A、C 獲批，B 被拒絕，情況會是以下哪種？

（1）申請人不可提交新項目取代 B 項目；

（2）申請人提交新項目取代 B 項目；

（3）在「1」的情況下，申請人收回申請，調整後再次呈交。

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香港創科發展協會主席陳迪源解釋：「據我所知，會是 1 。亦即個別項目被拒絕後，申請人無法作任何修改。所以申請人在申請時需作審慎考慮。」他表示未來會向局方及秘書處反映相關問題。

他又指，在申請項目時應考應到公司的現金流。舉例, 3 個項目有平有貴，若然索價 10 萬元的「貴價項目」只需 1 個月便完成，而只需港幣 1 萬元的項目，平均要 6 個月才能完成，最後會令貴價項目的 7 成尾數要等到 6 個月後才一併發還，期間對申請人公司的現金流來說其實是莫大負擔。對於這些公司來說，只申請最急切的一個或兩個項目，並且放棄需時較長的小項目，可能會是更理想的選擇。」

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Photo：Marco Verch