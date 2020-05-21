【SME學堂】宿醉醒來的商機　電話線變髮圈賣過億件！

說到創業，一般人的概念不外乎是網店、餐廳、手工藝，最多是消費科技等生意。但這件每位女士一定會用過的飾物，竟然成為一個瑞士少女創業的契機，用電話線變成髮圈，甚至因此為她帶來超過 1 億美元收入！

無心插柳 電話線竟變成髮圈

瑞士少女 Sophie Trelles-Tvede 因某次參加派對找不到適合的髮飾，竟然將家中舊電話線拆下來，當成髮圈將頭髮綁起來。Sophie 在派對完結後回到家中，累到卸妝也省掉，直接倒在床上睡著了。隔天早上，帶著宿醉起床的 Sophie 發現綁在頭髮上的電話線，並沒有像一般髮圈因為拉扯頭髮而造成頭痛，且它綁了一整晚後竟然沒有留下任何綁髮痕跡！

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▲ 髮圈品牌 invisibobble 創辦人 Sophie Trelles-Tvede。

雖然用電話線綁頭髮會覺得奇怪，但這成為 Sophie 創業的機會。她與男友不斷構思可行的設計，最終聯絡到一間中國廠商願意為他們生產商品，於是 Sophie 與男友各拿出 2,000 美元儲蓄當成創業基金，開創了他們的公司 invisibobble 。

髮圈耐用性高 拓展不同銷售渠道

產品起初在網店的收入不太好，因為髮圈的單價很低（1 盒 3 個髮圈約 5 歐元，約港幣 38 元），且難以說服客戶每次購買多盒（因為 1 盒髮圈可以用很久），加上運費與售價相若，顧客覺得不值得。

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▲ invisibobble裝在塑膠盒內，讓每位客戶打開時，都有拆禮物的感覺。

Sophie 之後轉向髮型屋推銷，向他們介紹 invisibobble 的用法和好處，並邀請他們試用。如果髮型師試用後喜歡該產品，Sophie 就會問髮型師有沒有興趣在髮型屋售賣他們的產品。invisibobble 更打入零售市場，當中英國品牌 Urban Outfitters 及 Topshop 亦有售賣公司的產品。

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年賺近1億 環保物料延長產品壽命

invisibobble 的外型獨特，初時不易被顧客接受，因此 Sophie 為產品推出 25 種顏色及 15 種包裝。 此外，髮圈是由熱塑性聚胺酯（TPU）製成，雖然髮圈使用一段時間會變得鬆弛，但只需用熱水浸泡，髮圈會在 1 分鐘內恢復原本彈性，有效延長它的壽命。invisibobble 營業額去年已突破 2,000 萬歐元 （約港幣 1 億 6,000 萬元），產品亦在 70 多個國家、超過 1,000 間店舖發售。

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Photo：invisibobble 網站