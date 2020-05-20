【附訂購連結】 Good Mask 99 ASTM Level 3 港產口罩賣 $88 盒咁筍? 廠方再送 e-coupon

Good Mask 表示，為慶祝香港製造的 Good Mask 99 正式達到 ASTM Level 3 標準 ，Good Mask 以 $88 發售 Good Mask 99 ASTM level 3 口罩!

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Good Mask 在 FB 表示，將抽出 1,000 名幸運兒可藉優惠價 $88 購買 Good Mask 99 ASTM level 3 口罩 (30片獨立包裝 /盒)以及送出 $10 e-coupon。Good Mask 99 口罩的規格詳情可按此。

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▲ Good Mask 99

口罩訂購方法：

1.讚好 Good Mask 專頁及帖子(按此)

2.分享帖子 (按此)及 於留言位置 Tag 5 位朋友

3.完成後請到 https://bit.ly/36lxMaL 填寫個人資料以作聯絡之用，亦會同時自動成為會員

4.活動日期為 2020年5月20日至5月26日22時00分 (香港時間)

5.活動完結後廠方會在兩星期內抽出得獎者 (共1,000名)

▲ Good Mask 99 原價為 $138

此外，只要在 5月26日 22:00 前成為咗Good Mask 會員，即可以得到 5 張e-coupon 同時可以分享俾朋友，憑 e-coupon 訂購口罩全單每盒平 $10 。舉例：購買10盒口罩只需用1張 e-coupon 即可以總單平 $100。

買家於 5 月 27 日至 6 月 3 日 23：59 (兩星期) 每一次購買口罩，都會得到 5 張e-coupon ，多買多送! e-coupon 使用時間到 6 月 3 號 23:59 為止

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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