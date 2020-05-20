【有現貨】港產同舟公開發售 Level 1 口罩! 每盒最平 $119/50個

新冠肺炎疫情持，幸好香港有愈來愈多口罩廠，持續供應香港產口罩。今次同舟 Unite Mask HK 在 FB 表示，即將發售自家產口罩。

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今次同舟 Unite Mask HK 將有 2 種銷售模式，分為現貨和公開預售。當中六個月的口罩保障計劃，每盒口罩售價低至 $119。

▲ 同舟 Unite Mask HK 口罩

1.現貨發售

門市：將有 3000 盒同舟口罩嘅現貨於 5 月底在全線執笠倉門市、東方文具門市及小魔怪門市發售，售價一盒$150 。口罩門市到貨後會在 Facebook 公布。

網站：同舟口罩將不定期於小魔怪網站 littlemonster.hk 上架，售價一盒 $150 ，詳情請留意小魔怪Facebook。



2.公開預售

同舟口罩會透過一個第三方系統供應商於下週二(5月26日)安排公開預售 (只提供口罩保障計劃發售)

預售名額：3500個（額滿即止）

登記期間：5月26日中午12時 至 5月27日 中午12時

登記詳情：如果在截止登記時間前已經有3500人登記，登記時間就會即時截止，第三方系統供應商會即時發電郵給成功登記的人士及付上購買產品的連結。

登記方式:

-登記者在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料

-每個電郵及／或電話只能登記一次，重複無效

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同舟口罩規格

• 同舟三層掛耳式外科口罩

• 香港製造

• 成人口罩 17.5cm x 9.5cm

• 每盒50個

• BFE ,PFE > 99%

• SGS 認證ASTM Level 1

• 香港ISO-14644 Class 8無塵間口罩工廠內生產

• 固定優質原材料供應商

▲ 同舟 Unite Mask HK 口罩

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同舟安心丹 (六個月口罩保障計劃，每盒$119)

-每月1盒計劃 $714 (共6個月)

-每月2盒計劃 $1,428 (共6個月)

-每月4盒計劃 $2,856 (共6個月)

-每月8盒計劃 $5,712 (共6個月)



領取方法：預計於2020年6月中起發貨，客戶將收到發貨通知。

• 門市自取：可於觀塘或火炭門市自取

• 順豐：順豐派送或順豐智能櫃，每月運費$30



條款及細則：

-首月的交貨期將於2020年6月內送到指定地址，其後月份亦會按時送到。

-貨品會於該月份後起計最遲14天前送到，即7月起的貨品，最遲會於8月中前送到，如似類推。如果有所延誤，廠方承諾退回該月口罩費用

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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