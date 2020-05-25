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【疫市營商】實體舖生意淡　小店眾籌推限量版產品加強客戶聯繫

商管策略 09:04 2020/05/25

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自新冠肺疫情爆發以來，受影響行業紛紛推出應對措施。美國眾籌平台 Kickstarter 繼先前發起的募資計劃，最近再推出「亮燈計劃」（Lights On），協助那些受疫情影響的而無法營業的店舖、活動、甚至表演空間，能在 Kickstarter 出售創新產品維持生計。

眾籌平台推計劃助企業維持收入

申請參加「亮燈計劃」的提案需符合 Kickstarter 的 15 項創意設計類別，如：藝術、設計、餐飲，平台鼓勵餐廳、藝術 / 表演空間、畫廊等行業提交提案，在不違反平台規範的前提下加入計劃。Kickstarter 會為計劃參加者，在官網、社交平台、甚至電視台宣傳推廣，為其增加曝光率。平台表示，在計劃中提案者應以「回饋獎勵」為核心建構整個提案內容，建議可向「危機時期仍可給予支持者的事物」或「恢復營業後能讓支持者參與的體驗」這兩大方向切入，例如推出特殊餐券、出版刊物、可下載的雲端串流影音服務、現場活動等是不錯的主意。

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Kickstarter 推「亮燈計劃」助企業維持生計

善用眾籌賣產品 增加顧客聯繫

自「亮燈計劃」推出後，不少企業亦參加計劃。例如，位於芝加哥的餐廳 Parachute，在新冠肺炎疫情期間，將自家餐廳的招牌麵包食譜出版成迷你書，以「官方食譜」為賣點，標榜在家中也能完美複製 Parachute 招牌麵包。迷你書售 12 美元，多付 20 美元更可獲得店家製完成品。

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酒吧 Saint Vitus 也受疫情影響而被迫關閉，在顧客大減的情況下，酒吧就將 Kickstarter 變成跟支持者保持聯繫的地方，當中的回饋方案包括免費表演直播、Saint Vitus 表演門票、限量 T 恤及與專業樂手一起上音樂課等。

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Photo：kickstarter

撰文 : 廖淑瑩

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