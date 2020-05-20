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【疫市營商】重建頻密・疫情未完　觀塘區街坊商場租客：「做廿年都要無奈結業」

業界頭條 20:07 2020/05/20

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新冠肺炎疫情雖然開始緩和，惟市道依然慘淡，大商場毋須說，即使主打街坊生意的店也難幸免，如觀塘裕民中心便絕對可用「雪上加霜」形容。

在商場入口附近經營女性服飾店的黃女士坦言，裕民中心人流少近一半。她說：「主打街坊生意不靠遊客都沒用，人流少之餘，來光顧的人明顯地消費意欲大不如前。附近有間時裝店做了 20 年了，老闆都說想退租。商場門口人流最旺的兩間門口店舖一直在拉閘招租，有舖去年 10 月起便丟空了，到現在還未有人接手。」

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裕民中心最旺門口兩店一直丟空。

另一間服裝店的老闆蔡先生表示，觀塘區一直在重建，所以附近的劏房戶愈來愈少，街坊客源壓縮。他說：「我們商場客人街坊和寫字樓各佔一半，重建街坊搬走無法改變，但辦公室客因新冠肺炎疫情不太願意購物才是致命傷。以往午市時段商場爆滿，現在莫講午市，人流少到支持不到晚市。以前商場 9 點關門，現在 6 點左右就有人收鋪，7 點左右最多只留下兩三間營業。其實現在我的店舖還在蝕錢，但做了差不多 20 年，覺得還能做下去就堅持一下，到了真的無得玩時都要退。」

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蔡老闆指現時店舖仍在虧蝕，但會盡力頂下去。

專營數碼沖印的梁先生說：「我們的客人有學生有白領，光顧影印、過膠等服務，但都不算是主力業務。我們最主力的是影證件相，所以停課未算影響最大，最大還是封關，現在大家都無法去旅行，自然不做簽證。在新冠肺炎疫情期間我們少了差不多 9 成生意。」

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商場人流滅少，不少店舖經營困難。

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撰文 : 陳文政

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