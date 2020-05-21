【SME學堂】Hermès廣州新店首日開紅盤　奢侈品牌拓網上業務長遠賺更多

在新冠肺炎疫情下，營商環境受到挑戰，但奢侈品牌 Hermès 早前在廣州開設旗艦店。店舖開業首日就迎來「報復性消費」，當日的營業額高達 1,900 萬元人民幣，創下新店開業的新高。品牌逆市開新店雖然吸引大量消費者，但不少奢侈品品牌在疫情下紛紛改變銷售模式，重點發展網上業務，預計網上銷售 5 年後佔總銷售額 3 成。

時裝表演轉為網上直播

新冠肺炎疫情除了導致奢侈品牌的門市被迫停業外，連時裝表演也因此停辦。有品牌為了時裝表演能夠如期舉行，就首次將表演改為網上直播。Giorgio Armani 早前決定將 2020 秋冬時裝表演改為網上直播，現場只有模特兒，並禁止觀眾入場，至於從未公開直播時裝表演的 CHANEL ，亦首度推出實況直播。

奢侈品牌拓展網上業務並非新鮮事，在 3 月時 Louis Vuitton 在中國熱門《小紅書》流動應用程式開設 2020 夏日系列直播，並邀請在《小紅書》上擁有百萬fans 的時尚博客介紹產品，結果在 1 小時的直播中收看人數達 1.5 萬人。

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▲ Chanel早前與設計師電商平台Farfetch推出「未來商店」（Boutique of Tomorrow）實驗計劃

網上銷售錄雙位數增長 5年後可達30%市佔率

除了善用網上直播，Chanel 早前跟設計師電貿平台 Farfetch 推出「未來商店」（Boutique of Tomorrow）實驗計劃，其中在巴黎的旗艦店推出線上服務，只需掃描 QR code 就出現員工和顧客專用的 app，試衣室亦有特殊鏡子可以識辨顧客的身份，員工可按顧客喜好建議穿搭，現時品牌已邀請 1,400 名顧客下載 App。據貝恩策略顧問的《奢侈品研究2020年春季更新》」（Bain & Company Luxury Study 2020 Spring Update）指，網上銷售增長在 2019 年便有雙位數，估計 2025 年便可佔 3 成市場。

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▲ 試衣室設有特殊鏡子識辨顧客身分，而員工可以依照顧客的喜好建議穿搭

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Photo：Hermès、Chanel