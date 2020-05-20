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【疫市營商】7-Eleven越界開預購網？小家電239元起分店取貨

商管策略 11:55 2020/05/20

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在疫情下，不少企業都紛紛想辦法拓展市場，而便利店「名牌」7-Eleven 也不例外。這個來自日本的零售集團，將業務拓展至預購網：剛推出全新「7 仔預購站」，預購網今次攻小家電及洗手液機，港幣 239 元起就有交易，顧客更可以選擇到就近的 7-Eleven 分店取貨。

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7-11預購站推出多款小家電

便利店拓預購業務 首次售賣小家電

在預購站網頁中，售賣不同類型的小家電，例如 Récolte 日式氣炸鍋、日式電熱鍋、格仔三文治機及自動感應泡沫洗手液機。預購日期由即日起至 5 月 26 日，而換領日期就由 6 月 16 日早上 7 時至 6 月 22 日。顧客只需透過「7 仔預購站」，按「領取產品條碼」及儲存圖像，再到全線香港及澳門店舖（港鐵站店舖除外） 出示「產品條碼」及付款，於換領日期內帶同收據到同一店舖取貨。

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顧客只需憑「產品條碼」就可以在7-11分店預購產品

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Photo：7-Eleven Hong Kong、Qwer132477

撰文 : 廖淑瑩

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