【疫市營商】7-Eleven越界開預購網？小家電239元起分店取貨

在疫情下，不少企業都紛紛想辦法拓展市場，而便利店「名牌」7-Eleven 也不例外。這個來自日本的零售集團，將業務拓展至預購網：剛推出全新「7 仔預購站」，預購網今次攻小家電及洗手液機，港幣 239 元起就有交易，顧客更可以選擇到就近的 7-Eleven 分店取貨。

【相關文章】疫情高峰期擴充 元朗手打漢堡店趁租金7折旺角開舖

▲ 7-11預購站推出多款小家電

便利店拓預購業務 首次售賣小家電

在預購站網頁中，售賣不同類型的小家電，例如 Récolte 日式氣炸鍋、日式電熱鍋、格仔三文治機及自動感應泡沫洗手液機。預購日期由即日起至 5 月 26 日，而換領日期就由 6 月 16 日早上 7 時至 6 月 22 日。顧客只需透過「7 仔預購站」，按「領取產品條碼」及儲存圖像，再到全線香港及澳門店舖（港鐵站店舖除外） 出示「產品條碼」及付款，於換領日期內帶同收據到同一店舖取貨。

​【相關文章】開網店・拓零食業務 百事營業額大增1成打贏肺炎疫情

▲ 顧客只需憑「產品條碼」就可以在7-11分店預購產品

【相關文章】連鎖集團結業反有利小本經營 堅果奶茶店：打算Office區開新店

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：7-Eleven Hong Kong、Qwer132477