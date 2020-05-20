  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 03:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周開賣! 將採自家銷售系統改善流程

行內熱話 02:34 2020/05/20

分享：

中科旗下的香港口罩廠諾翹 Lockill，早前曾突發開賣 (按此瀏覽報道)，而且開賣時亦有小問題，令不少人錯過口罩發售。中科諾翹在 FB 宣布好消息，廠方將再開售口罩。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

諾翹表示，已檢討首輪銷售, 認為出現許多不足之處。為確保諾翹在銷售全過程的管理和持續改善能力, 及確保 10%慈善捐獻的整體性，廠方決定在第二輪銷售開始, 自建網售平台, 提供包括排隊、派籌和抽籤等功能, 並確保提供海外網售功能。

【其他內容】 【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」下周啟用 基層市民可「嘟卡」取口罩

諾翹第二輪銷售將在 5 月 25 日開始, 將提供直接和抽籤銷售, 分別在於口罩價格上。 此外，諾翹可重用面罩亦會同步展開銷售。廠方希望趕及 6 月 10 日起送貨。發售詳情廠方將公布。

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
2020/05/18
新香港口罩廠 Ls Surgical Mask 將正式量產! 推 Level 1 和 Level 2 口罩 首批口罩送有需要人士
【附購買連結】香港廠皓淨口罩再開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 已包速遞收費
2020/05/18
【附購買連結】香港廠皓淨口罩再開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 已包速遞收費
【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩
2020/05/18
【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩
香港 疫情 口罩

下一篇文章

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」下周啟用 基層市民可「嘟卡」取口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹