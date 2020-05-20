諾翹 Lockill Level 1 口罩將於下周開賣! 將採自家銷售系統改善流程

中科旗下的香港口罩廠諾翹 Lockill，早前曾突發開賣 (按此瀏覽報道)，而且開賣時亦有小問題，令不少人錯過口罩發售。中科諾翹在 FB 宣布好消息，廠方將再開售口罩。

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諾翹表示，已檢討首輪銷售, 認為出現許多不足之處。為確保諾翹在銷售全過程的管理和持續改善能力, 及確保 10%慈善捐獻的整體性，廠方決定在第二輪銷售開始, 自建網售平台, 提供包括排隊、派籌和抽籤等功能, 並確保提供海外網售功能。

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諾翹第二輪銷售將在 5 月 25 日開始, 將提供直接和抽籤銷售, 分別在於口罩價格上。 此外，諾翹可重用面罩亦會同步展開銷售。廠方希望趕及 6 月 10 日起送貨。發售詳情廠方將公布。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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