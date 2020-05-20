華米研發 Amazfit Aeri 自動消毒口罩 ！透明設計支援手機 Face ID 解鎖

戴上口罩，手機的 FACE ID 功能便無法再發揮作用嗎？最近華米（Huami）宣布正研發一款能夠支援手機 Face ID 解鎖的口罩── Amazfit Aeri mask。從設計圖片所見，口罩採用透明的防霧氣物料製造，因此可以讓手機鏡頭拍到用戶的整個容貌。

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Amazfit Aeri 口罩上有一個可更換的過濾器，而且內置了紫外線消毒燈，以 USB-C 線接駁電源數分鐘便完成消毒。據外電報道，過濾器可以使用約 45 天。此外，由於使用的是可更換的模組化設計，令口罩有更多的可能性，例如換上更加透氣的過濾器。然而該公司表示 Aeri 口罩產品正在研發階段，最少要 6 個月甚至 1 年時間才能推出市場。

▲ 華米研發 Amazfit Aeri

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▲ 華米研發 Amazfit Aeri

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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