  • 28°C
香港時間 : 2020520日 (三) 01:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」下周啟用 基層市民可「嘟卡」取口罩

行內熱話 01:01 2020/05/20

分享：

新冠肺炎疫情下，不少香港企業都出一分力，與市民共同抗疫。新世界早前就設定本港口罩生產線，並首創「自助口罩提取機」，讓基層市民可以透過專用的二維碼卡，於自助口罩機「嘟」卡提取口罩。新世界今日宣佈，自助口罩提取機將於下周一（25 日）正式投入服務。約 4 萬名受惠基層將透過分布於全港 18 區的口罩機，免費提取口罩 10 星期。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Q1：免費提取口罩的數量有多少？領取期維持多久？
合資格的市民，可以每周憑卡到口罩提取機提取「新世界口罩」一包共 5 個口罩，為期 10 星期。

Q2：誰有資格領取新世界免費口罩？
第一階段，供 8 個非牟利機構約 12,000 名正接受服務人士率先受惠，早前已透過這些機構登記的人士，可於 5 月 25 日起提取口罩。

第二階段會擴大受惠人士範圍，參與的非牟利機構再增 9 個（即合計 17 間），除了正於該 9 個機構接受服務的人士外，受惠對象亦包括合資格的公眾人士，包括：現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民。

Q3：合資格人士如何登記？
第二階段合資格人士，可於即日起至 5 月 22 日，向參與第二階段的 9 個非牟利機構之 18 間指定中心登記。這 9 間機構包括：明愛青少年及社區服務、香港中華基督教青年會、香港中華基督教服務處、博愛醫院、循道衛理中心、基督教香港信義會社會服務部、香港傷健協會、西貢區社區中心、香港家庭福利會。

合資格公眾人士，需要按所住地區，致電指定中心登記。若申請人數超過預留名額，將會進行抽籤，結果預計將於 6 月於官方網站公佈。每名參加者只限中獎一次。抽中人士，將於 6 月 1 至 12 日期間，接獲有關機構致電通知，預約遞交證明文件。一經批核，將湊發口罩提取卡。

按此睇 9 個非牟利機構的 18 間指定登記中心的電話及地址

自助口罩提取機計劃熱線：2269 6830
（辦公時間為星期一至五 9am - 6pm，周六日及公眾假期休息）

Q4：何時可以開始提取口罩？
第二階段受惠人士，預計可於 6 月 15 日起，開始經自助口罩提取機提取口罩至 8 月中。

Q5：如何使用口罩提取機？
持卡人士每星期前往非牟利機構各指定中心，在自助口罩提取機掃描口罩提取卡上的二維碼，只須 5 秒便能提取口罩一包。

 【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 沈穎廉

相關文章

OK 都有日本製口罩賣!? unicharm 超立體口罩賣$30/7個
今日
OK 都有日本製口罩賣!? unicharm 超立體口罩賣$30/7個
台灣口罩出口唔駛等到六月底 ! 陳時中:現在口罩廠就可接單
2020/05/19
台灣口罩出口唔駛等到六月底 ! 陳時中:現在口罩廠就可接單
ACESTAR 成為 PERFETTA 口罩香港總代理! 預告新產品 FIT 系列將登場
2020/05/19
ACESTAR 成為 PERFETTA 口罩香港總代理! 預告新產品 FIT 系列將登場
疫情 口罩 新世界 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

OK 都有日本製口罩賣!? unicharm 超立體口罩賣$30/7個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹