【登記 FAQ】5 秒拎口罩! 新世界「自助口罩提取機」下周啟用 基層市民可「嘟卡」取口罩

新冠肺炎疫情下，不少香港企業都出一分力，與市民共同抗疫。新世界早前就設定本港口罩生產線，並首創「自助口罩提取機」，讓基層市民可以透過專用的二維碼卡，於自助口罩機「嘟」卡提取口罩。新世界今日宣佈，自助口罩提取機將於下周一（25 日）正式投入服務。約 4 萬名受惠基層將透過分布於全港 18 區的口罩機，免費提取口罩 10 星期。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Q1：免費提取口罩的數量有多少？領取期維持多久？

合資格的市民，可以每周憑卡到口罩提取機提取「新世界口罩」一包共 5 個口罩，為期 10 星期。

Q2：誰有資格領取新世界免費口罩？

第一階段，供 8 個非牟利機構約 12,000 名正接受服務人士率先受惠，早前已透過這些機構登記的人士，可於 5 月 25 日起提取口罩。

第二階段會擴大受惠人士範圍，參與的非牟利機構再增 9 個（即合計 17 間），除了正於該 9 個機構接受服務的人士外，受惠對象亦包括合資格的公眾人士，包括：現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民。

Q3：合資格人士如何登記？

第二階段合資格人士，可於即日起至 5 月 22 日，向參與第二階段的 9 個非牟利機構之 18 間指定中心登記。這 9 間機構包括：明愛青少年及社區服務、香港中華基督教青年會、香港中華基督教服務處、博愛醫院、循道衛理中心、基督教香港信義會社會服務部、香港傷健協會、西貢區社區中心、香港家庭福利會。

合資格公眾人士，需要按所住地區，致電指定中心登記。若申請人數超過預留名額，將會進行抽籤，結果預計將於 6 月於官方網站公佈。每名參加者只限中獎一次。抽中人士，將於 6 月 1 至 12 日期間，接獲有關機構致電通知，預約遞交證明文件。一經批核，將湊發口罩提取卡。

【按此睇 9 個非牟利機構的 18 間指定登記中心的電話及地址】

自助口罩提取機計劃熱線：2269 6830

（辦公時間為星期一至五 9am - 6pm，周六日及公眾假期休息）

Q4：何時可以開始提取口罩？

第二階段受惠人士，預計可於 6 月 15 日起，開始經自助口罩提取機提取口罩至 8 月中。

Q5：如何使用口罩提取機？

持卡人士每星期前往非牟利機構各指定中心，在自助口罩提取機掃描口罩提取卡上的二維碼，只須 5 秒便能提取口罩一包。

【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l