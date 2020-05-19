【附訂購網址】AEON Nintendo Switch 集合啦！動物森友會特別版主機免炒價入手

AEON 表示，《集合啦！動物森友會》特別版主機 X『寶可夢 劍』或『寶可夢 盾』遊戲套裝現於 AEONCITY 限量抽籤發售。

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登記辦法

登記日期：即時起至5月20日晚上11時59分。

抽籤日期：預定2020年5月22日，已登記顧客可於抽籤日之後到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買的網址。

中選嘅顧客請於2020年5月22日至24日到指定網址付款購買。

顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼。

每位顧客只限購買一套。

有關取貨安排：

取貨日期：預計2020年5月29日

售價:$2,779

登記網址按此<<<

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