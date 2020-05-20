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【疫市營商】展覽裝修工程零收入　東主拒轉行做外賣堅持專業撐下去

商管策略 08:08 2020/05/20

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政府統計處公布 4 月失業率攀升至 5.2%，是 10 多年來最高水平，就業不足率升至 3.1% 。從事展覽和裝修工程行業的 Synapse，創辦人之一的勞振榮（Loson）向 SME.hket 記者稱：「寒冬期未完，旅遊限制下遊客幾近絕跡，大部分商場都不做展覽宣傳，繼而展覽工程商亦無生意。」被問到會否發展網上展覽生意時，他坦言以往主要跟進大型展覽工程，網上展覽興盛無助其業務發展，亦不打算轉型，因行頭差太遠。

【相關文章】香港失業率創新高？尖沙咀茶餐廳勁蝕拒炒人　旅遊業咬牙撐過難關

勞振榮表示，去年 7 月起裝修工程生意急轉直下，加上今年新冠肺炎疫情嚴重打擊生意，現在完全沒有收入，加上大批裝修工程「走數」，已累積大量債務；最可惜是公司固定團隊要解散變失業，部分員工轉為自僱人士，現在公司只剩他和合夥人。他形容現況如「十個煲蓋兩個蓋」，無收入下還繼續交租。他續指：「不少客人在疫情下查詢家居和辦公室裝修服務，看似有點起色，但最終沒有回音。」

除了正職，勞振榮有開設網台和 YouTube 頻道《陋室 New Set》，1 個月內自己剪輯 2 至 3 條，約 40 分鐘的影片節目，宣傳則主要靠朋友網上分享，工作量增多但收入依然微薄。他打算開展美國產品代理業務，不過新冠肺炎疫情下貨品出口管制物流延誤，還需應付新業務種種問題。

【相關文章】保就業計劃詳情進一步公布　中小企僱主：不合資格照申請「博一搏」

勞振榮坦言，自 18 歲開始學習裝修工程專業技能，不想放棄這門技能轉做「外賣仔」。他感慨約 18 年創業生涯從來沒有想過會變成這樣，現時香港人都不會有投資或消費意欲，預計下年初經濟才會復蘇。

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撰文 : 鍾采餘

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