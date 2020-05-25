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【遙距營商計劃】個案解讀：用D-Biz買高價筆電公司用？重點幫助數碼轉型並非津貼買電腦

業界頭條 08:07 2020/05/25

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遙距營商計劃（D-Biz ）日前開始接受申請，吸引不少中小企申請。有公司更打算收到資助購置方案為公司增添設備，但在申請列明直接買設備很難獲批。業界人士指出，申請時需考慮方案能否「自圓其說」，說服評審設備能否幫助公司數碼轉型。

企業軟硬件銷售的新科集成，行政總裁羅少雄稱 D-Biz 接受申請後公司收到大量查詢：「有不少公司問報價，想買高價筆記簿型電腦，例如港幣 19,000 元左右的 MacBook 筆電、 再配 Zoom、MS Office、防火牆之類正版軟件，於是 1 部電腦報價可達 4 萬多 5 萬元。有些人的要求再專業點，例如買可以做伺服器的電腦，僅硬件便要 2 至 3 萬元了，是一些已有 5、6 部電腦的中小企才有這個需求的。」

他笑言，顯然他們是想藉著 D-Biz 購買高級電腦「享受」，畢竟買一部新電腦永遠最實際，但 D-Biz 目的並非政府贊助公司老闆買電腦。他解釋：「D-Biz 的宗旨是協助公司進行數碼轉型。你買一部高級電腦肯定不是數碼轉型，申請一定會打回頭。」

【相關文章】零售業資助計劃逾9萬宗申請　逾6萬商戶獲通知書批出約35億元資助

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羅少雄估計「項目是否合理地幫助到中小企數碼轉型」會是申請成功與否的最大關鍵，所以老闆就算想買電腦，都要有一個合理又能說服到評審員的項目方案，尤其 D-Biz 的評審員都是業內人士把關，絕不可以亂來。

羅少雄舉例：「經營服裝店東主買新電腦幫助自己數碼轉型合不合理？可以的。如新冠肺炎疫情嚴重，老闆員工無法上班，顧客又來不到店舖，所以開設網店繼續生意，開網店便是數碼轉型。以此例子，申請者要準備以經營網店為核心的方案，而這當然需要買新電腦。」

他又再解釋：「有中小企以為在申請提到用智能手機做網店很難，其實開設網店，除了架網報價外，可進一步提出需要新電腦才能有效率工作；又因為要持續發展以及跟同業競爭，公司會積極考慮拍片、剪片、修圖等方法，所以新購置的電腦需要高規格配套。只要申請上交代得合情合理，誰又能說買電腦不是為了數碼轉型？甚至能為多過 1 名員工買多台電腦幫手打理亦無可厚非。」

【相關文章】【遙距營商計劃】申請D-Biz做網銷注意：先決定「訂閱」還是「定製」網店

不過現實會否如此順利？羅少雄坦言現時大家都是「瞎子摸象」，成功獲批的「界線」在哪暫時無人知道，如評審會否覺得你報價的設備超過實際需要？總之申請時肯定要有理有據，不然肯定白費心機。

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撰文 : 陳文政

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