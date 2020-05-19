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【失業率5.2％新高】尖沙咀茶餐廳勁蝕拒炒人　旅遊業咬牙撐過難關

業界頭條 19:39 2020/05/19

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政府公布最新失業率，2 月至 4 月香港失業率為 5.2% 創 10 年高位。消費及旅遊相關行業合計失業率為 9% ，創 15 年新高，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率升至 12% 及 8.4%，是重災區中的重災區。

尖沙咀茶餐廳「三餐冰室」負責人馬雄才 ( Sam ) 坦言，餐廳開業 1 年以來生意反覆：「去年 4 月開業，6 月便有社會運動，生意已微跌 1 成，11 月時理工大學事件影響非常大，生意足足跌 3 成。」

今年市道繼續低迷，三餐冰室本身主做本地客生意，但後來因為「大環境」因素，那 2 成的遊客生意亦流失了。2 月全力做本地客，生意甫有起色又遇上新冠肺炎疫情，home office 措施時營業額更跌了一半，直到最近復工後生意才有轉機。他說：「之前的限聚令雖然減少枱數，但反而提升了客人消費意欲，現在生意比正常少 2 成吧。」

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三餐冰室位於尖沙咀。

現時三餐冰室仍然虧蝕，但馬雄才一直堅持不解僱任何員工，一來茶餐廳要保持一定人手基本運作及保證食物品質，二來亦要考慮到士氣。過往三餐冰室會聘用兼職處理繁忙時段的人流，但現時將會暫停。

他解釋：「依家人流不多，不用再請人了。而飲食業失業率高的確是可以在市況上感受得到。在 3 月份時，都開始有不少人來問我們請不請人，相對於以前我們是要周圍找人上班的，現在反而倒過來了。可能市場上有不少餐廳都休業、停業，那些失業的員工要找工做吧。」

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香港旅遊業議會主席黃進達直言業界情況依然嚴峻，近期政府推出的幾個計劃確幫助到業界，例如最新的保就業計劃可幫同事出一半薪酬，就可以令旅遊業穩定數個月，他說：「畢竟申請了保就業計劃的僱主要留住員工才能獲得津貼。但業務方面，由於出入境停擺，所以仍然是零，亦因此造成就業不足。莫講員工，不少老闆都要放無薪假，店舖租金、燈油火蠟老闆都要咬牙力撐。」

黃進達希望新冠肺炎疫情早早過去，市道能盡快復甦。

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撰文 : 陳文政

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