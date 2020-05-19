ACESTAR 成為 PERFETTA 口罩香港總代理! 預告新產品 FIT 系列將登場

除日本和台灣產口罩外，港人也喜愛使用 PERFETTA 越南產口罩。最近PERFETTA 總公司 (Phubao Group) 亦重新宣佈，與其代理 ACESTAR CONCEPT LIMITED 繼續緊密合作，支援香港及全球市場。 ACESTAR 公司亦正式成為 PERFETTA 口罩香港唯一總代理，保持產品正品正貨及質量。

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ACESTAR 公司亦與知名零售店莎莎國際，百老匯集團等聯手推出新品。從 5/22 起，PERFETTA 新產品 「FIT」 將正式上市，以最新優惠建議零售價 $198 (Level 2/Level 3) 全線推出。

「FIT」 新產品繼續以優質、保護性、及輕巧為主，防護規格一樣，同時 BFE/VFE/PFE >99％，但尺寸較之前版本稍小 (新版170x90mm,舊版 175x95mm)，令用戶戴上口罩時感覺更輕鬆。

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此外，PERFETTA 女士及中童口罩同樣將以最新優惠價供給市場，讓各即將開學的學生復課使用。

▲ PERFETTA 越南總公司亦重新宣佈， 與代理 ACESTAR CONCEPT LIMITED 合作

相關查詢資料:

PERFETTA : https://phubaomedical.com.vn/masks

ACESTAR : www.acestarconcept.com 電話:2412 9333

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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