香港恒生大學創業管理理學碩士課程 助有志者在「疫」境中創造亮麗事業

2020年，新冠肺炎疫情在全球爆發，嚴重打擊環球經濟，香港經濟也陷入前所未見的困境，各行各業面對極嚴峻的挑戰。但凡事有危總有機，疫情同樣帶來廣闊的創業機遇，但有意創業者該如何裝備自己，方能在疫情過後把握機會呢？

政府早前公布，2020年首季本地生產總值（GDP）按年跌8.9%，為有紀錄以來的最大跌幅。反映出在疫情下，香港的經濟已受到沉重的打擊。香港恒生大學創業管理理學碩士課程副主任鄺家麒博士卻認為，凡事總有兩面，半杯水看似半空，同時也是半滿，在危難之中也可找到機會，「以餐飲業為例，因為市民要留家抗疫，多了叫外賣，使外賣應用程式等相關服務生意大增。這個例子反映了只要能夠構思到一些配合到大環境需求的服務或產品，創業者也能夠在疫市中突圍而出。」

個人健康相關行業現機遇

展望疫情逐漸減退之後，鄺家麒博士相信市場會出現新機遇，例如一些與個人健康相關的行業，「疫情令市民對健康、清潔、衛生等更為注重，相信這類貼近生活的行業有廣闊的發展空間，創業者或許可從中發掘一些特別的服務與產品，並獲得市場所接受。」

▲ 鄺家麒博士認為疫情逐漸減退之後，相信市場會出現新機遇。

由香港恒生大學（下稱恒大）商學院開辦的「創業管理理學碩士（Master of Science in Entrepreneurial Management）」課程，教學形式結合理論與實踐，引導學員如何跳出固有思考框框，發掘更多創新思維，並將創意化成切實可行的商業計劃，提高創業成功率。

邀初創企業家親身分享經驗

香港恒生大學創業管理理學碩士課程主任萬頴恩博士表示，課程除了教授如會計、財務、人力資源、營銷、市場推廣等一般商科課程會涉獵到的範疇外，更會集中講解營運及管理中小企、初創公司等需要的知識，「普遍商業管理課程多數以大企業營運模式作為例子，但這個課程會着重更多創業初期管理人應具備的知識與能力，訓練他們的創新思維，如何將意念實踐，並打穩創業根基。」

課程除恒常的課堂授課外，還有多元化的案例分析、小組研習、模擬練習、創業挑戰賽等，並會邀請國外學者及初創企業家作指導及分享。萬頴恩博士特別指出課程的一大特色，是學員可按照自己的未來發展取向，選擇不同的碩士專案項目，「有意創業的學員，可選擇撰寫創業計劃書；如需要打理家族生意，則可選公司專案研習；準備投身學術研究，則可以選擇提交畢業論文，我們會安排導師為學員的畢業功課提供指導與支援。」

▲ 萬頴恩博士：「學員可按照自己的未來發展取向，選擇不同的碩士專案項目。」

學員背景多元 利拓人脈網絡

除了創業所需知識，課程也教授各種營運管理技巧，既可幫助學員在創業之後能持續發展，同時讓有意在大企業工作的學員擔起創新項目管理的工作。鄺家麒博士說：「創業困難，但讓生意一直維持下去也不容易，課程讓已創業的學員審視及反思自己的經營模式及行業前景，讓他們得以將業務承傳下去。此外，很多大企業也會讓員工負責新項目，或派往外地開拓新市場，課程也可讓學員掌握創新項目管理工作的要點。」

萬頴恩博士強調，課程也不一定只合適擁有商科背景的同學報讀，「統計過往入讀的學員，多來自不同的行業，具備不同的本科學歷，既有工科也有教育和語文等專業，這有助學員互相啟發及刺激思維。疫情之後，創業環境已不可同日而語，及早掌握充足的創業管理知識與技巧，才能在逆境中快一人步，開拓屬於自己事業之路。」

學員分享1

李栢韜同學

畢業於香港浸會大學市場學系的李栢韜，曾經在廣告公司及傳媒機構擔任市場推廣工作，但多次構思出來的推廣計劃也不被上司採用。後來他得悉恒大開辦了「創業管理理學碩士」課程，於是決定入讀，學習將如何構思有效的商業計劃並付諸實踐。

「課程使我認識到如何評估一個構思的可行性，例如怎樣計算現金流，模擬出在最差與最好的情況下，對構思中的計劃會帶來什麼的影響。這些正好是我過往工作上常犯的錯誤，亦是我當初最常學習的知識。」李栢韜以全日制形式修讀課程，他已打算畢業後持續進修，希望從事商業研究。

在修讀過程中，李栢韜印象最深是學院邀請了一位以色列的教授來講課，「大家都知，以色列人的創業精神及創新能力特別出色，這位經驗豐富的教授講解的『System Innovation Technique』，敎導我們如何運用創新思維框架去構思新產品或服務，集實用與創新於一身，令我大開眼界。」

此外，李栢韜亦認為在學習過程中，令他思想變得更為成熟，懂得計算風險，明白商業社會的運作要顧全大局。他特別提醒有意報讀者，毋須擔心自己沒有工商管理的知識，「課程起初的幾節課，會先討論基本的商業概論，讓學員有堅實的根基後，才把重點放回在創業與管理的課題上。」

學員分享2

劉金玲同學

從事礦石和鋼材國際貿易及國際物流的劉金玲，自2008年已投身社會，為了不斷提升在工作中的創新與管理能力，決定報讀恒大的「創業管理理學碩士」課程。「課程集創業與管理元素於一身，著重實戰和理論，輔以本地及海外案例作模擬練習，並設有專題研究項目，深化我們對整個創業流程的瞭解。」

劉金玲服務的公司是一家新型綜合外貿企業，她指通過學習創業管理知識，接觸了很多成功企業的創新管理模式，在學習過程中不斷思考在自身公司運營中存在的問題，這些經驗都有利於她在創業與管理路上不斷完善。

在課程中，她認為最大的得着是掌握到作為企業高層應具備的創新管理思維，「企業創新的意義在於決定公司發展方向、規模與速度，內容包括了企業系統的每一個層面。對企業高層決策來說，創新決策包括如何尋找創新的突破口；如何保證市場的份額；如何通過創新使企業保持良好的企業文化，建立最佳的激勵機制來激發企業活力。」

在課程設計上，劉金玲認為充足的課外發展機會讓學員獲得全方位的教育體驗，「實習、領導力培訓、國際交流和獨立研究等體驗，讓我更了解自己、拓闊國際視野、增強自信心及發揮潛能。養成具系統式的創新思維，並建立正確的商業道德觀，成為具備社會責任感的創業者和專業管理人。」

香港恒生大學商學院 —「創業管理理學碩士」課程

課程查詢：3963 5088 / 3963 5551

網址：https://sbus.hsu.edu.hk/en/academic-programmes/msc-entrepreneurial-management/programme-overview/

(資料由客戶提供)