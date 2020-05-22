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【SME學堂】飢餓行銷捉心理！「限定版」強化品牌形象推動情感消費

商管策略 17:38 2020/05/22

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相信大家對「季節限定」、「地區限定」之類推銷手法，日本商品更是十分常見。「限定」兩字甚至可以吸引顧客購買商品，當中牽涉產品是有的限量限時限地區發售，能夠抓著顧客渴望買到限定產品的心態，再推出新產品。

商家推限定食品 抓住消費者的心

每逢櫻花季節，日本、香港以至全世界有不少櫻花口味產品推出市面，如 OREO「櫻花抹茶」夾心餅、麒麟櫻花設計啤酒等。這些限定食品通常用平時少見的口味，如：櫻花味、李子味，這些口味就像月餅，只有在當季品嚐才能激起情感共鳴。

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期間限定食品還利用了人「一期一會」心態，這個詞是源於日本茶道，有「難得一面，應當珍惜」的寓意，強調只有在當時或當地才能買到，錯過便很難再有。限定食品正正強調產品的「稀有」，利用「不是人人買到」之優越感。其實人們在吃東西時，除了受味道本身影響外，還會被兼他感官影響，這就是限定食品吃起來更香的原因。

此外，不少限定食品還具有收藏價值，會讓人產生滿足感。日本固力果旗下餅乾品牌 Pocky 非常擅於運用這一點，限定零食數不勝數，相信大家都光顧不少。Pocky 在 2018 年推出 Pocky THE GIFT 限量版系列，可用於送禮或收藏。

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Pocky The Gift以極簡的限定包裝，成為不少人搶購的對象

飢餓行銷令顧客願意購買

限定食品背後還涉及「飢餓行銷」，因為不少「限定版」零食的加入了稀有食材和工藝，相當於給零食推銷「鍍金」，提高產品議價能力。顧客在討論、搶購的過程中，能激發人們的爭奪本能，增強產品的吸引力，同時具有傳播性，建立品牌在消費者心中的存在感，強化品牌印象、建立與消費者的情感聯繫。

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Photo﹕cupnoodle_jp、Pocky

撰文 : 廖淑瑩

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