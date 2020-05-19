台灣口罩出口唔駛等到六月底 ! 陳時中:現在口罩廠就可接單

台灣口罩出口禁令實行多月，但近日不斷放風將放寬。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，現在就可以接單 !

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

台灣經濟部今日表示，台灣口罩單日產量已達到 2000 萬片，未來更可上調至每天 2500 萬片，經濟部已開始籌備口罩出口解禁事宜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午更表示:「現在就可以接訂單！」

上星期陳時中才表示 (按此瀏覽報道)，7 月前口罩出口將解禁，今日他更指現在口罩廠即可接訂單，換言之接著台灣口罩廠會開始接單。由於香港對口罩的需求仍高，相信在不久的將來就有台灣口罩輸出到香港發售。

【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l