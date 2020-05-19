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台灣口罩出口唔駛等到六月底 ! 陳時中:現在口罩廠就可接單

業界頭條 17:18 2020/05/19

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台灣口罩出口禁令實行多月，但近日不斷放風將放寬。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，現在就可以接單 !

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台灣經濟部今日表示，台灣口罩單日產量已達到 2000 萬片，未來更可上調至每天 2500 萬片，經濟部已開始籌備口罩出口解禁事宜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午更表示:「現在就可以接訂單！」

上星期陳時中才表示 (按此瀏覽報道)，7 月前口罩出口將解禁，今日他更指現在口罩廠即可接訂單，換言之接著台灣口罩廠會開始接單。由於香港對口罩的需求仍高，相信在不久的將來就有台灣口罩輸出到香港發售。

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撰文 : 張文啟

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