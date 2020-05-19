【復航有望？】停機上Wi-Fi減成本　星宇航空逆市新增航點

新冠肺炎疲情肆虐，出國人數大減，當中航空業大受打擊。隨著疫情逐漸緩和，有台灣航空公司決定在 6 月復飛，並加開東南亞、日本的新航點。疫情同時改變旅遊模式，空中服務員除了會穿上防護裝備外，機艙上的座位安排亦會改變。

6 月澳門及檳城先復航

在 3 月停飛所有航線的星宇航空（STARLUX Airlines），宣布由 6 月 1 日起，將恢復部分澳門及檳城航線服務。公司又指，不排除在今年第三、第四季，再開設東南亞、日本新航點。星宇先選擇這兩個航點復飛，主要是澳門及檳城有商務出差的需求。峴港則以觀光需求為主，估計乘搭的需求不大，在 6 月 30 日前仍繼續停飛，未來會因應新冠肺炎疫情狀況，逐步恢復各航線的服務。

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▲ 星宇指機上餐飲、免稅品銷售、機上娛樂系統及報章雜誌等會維持正常服務

疫情改變機艙營運模式

新冠肺炎疫情過後，旅客的旅行體驗將改變。星宇航空表示，空中服務員全程將穿上防護衣、配戴口罩、手套及護目鏡。此外，星宇在復飛後暫時不僧提供機上免費 Wi-Fi 服務，原因是成本高，加上若 Wi-Fi 無法連線時會增加員工和旅客之間接觸，不利防疫。

座位安排上，星宇經濟艙每排座位的中間位置不會坐人，以保持社交距離，而商務艙因為坐位空間較大，就不受此限，令原本可載 188 人的客機，現時最多只能載 127 人。不少航空公司為了防疫，將機上餐飲改為冷食盒裝，體驗大打折扣，但星宇在復飛後的餐飲菜單維持原來計劃，不會改為冷食，但仍會視乎新冠肺炎疫情發展，調整航班及各項防疫措施。

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Photo：星宇航空