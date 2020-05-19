OK 都有日本製口罩賣!? unicharm 超立體口罩賣$30/7個

早前記者曾報道，不少網民成功在 7-11 便利店購得日本製造的 unicharm 超立體口罩(報道按此瀏覽)。今日下午有網民報料，在另一便利店 OK 也購得日本製造的 unicharm 超立體口罩。

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網民在 FB 群組指，中午時間在九龍灣德福的 OK 便利店，成功購得 unicharm 超立體口罩大碼，售價為 $30，比早前 7-11 便利店的 $28 稍貴。售價亦跟剛在日本地開賣的同款口罩一樣 (報道按此瀏覽)，可能是同一批貨。

▲ 網民在 OK 便利店購得的口罩(網民圖片)





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網民更叫其他人多留意附近的 OK 便利店，可能會有 unicharm 超立體口罩發售。事實上，根據 7-11 的開賣經驗，便利店各店返貨時間不一。如 7-11 最近一次開賣是 5 月16 日，至 18 日早上仍有網民報料指成功在 7-11 分店購得。所以要買得此口罩，要靠運氣啦。

記者之後到鰂魚涌分店查看，暫未見有unicharm 超立體口罩出售，店員亦不知情。

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▲ 網民在 OK 便利店購得的口罩(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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