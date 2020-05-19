【名師聯乘】UNIQLO x 村上隆 x Billie Eilish 必入 UT 系列

不少品牌都靠聯乘提高品牌知名度和產品銷量，Uniqlo 的聯乘系列總是令人期待，喜歡村上隆（Takashi Murakami）的朋友，尤記得早前的哆啦 a 夢聯乘系列，如今他再次出手，與大熱女歌手 Billie Eilish推出 Uniqlo 聯乘系列，單看兩大巨星，已沒有不入手的理由吧！

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作為大熱女歌手 Billie Eilish 被譽為最強女新人，年紀少少只得 18 歲，已取得 4 項格林美大獎， 其爆紅名曲〈Bad Guy〉更是唱到街知行聞，如今聯乘日本著名藝術家村上隆會擦出甚麼火花，真的讓人十分期待。而這 UNIQLO x 村上隆 x Billie Eilish 系列服飾將於稍後公布，預計將於本月推出。

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