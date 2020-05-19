自新冠肺炎爆發以來，不少企業採取在家工作 (work from home / Home office) 的政策。Facebook、Google、Twitter 等科技企業早前延長了在家工作的措施；創立於香港的社交媒體 9GAG ，更決定讓同事全面在家工作，在荃灣的實體總公司辦公室更「人去樓空」。有業界人士指，企業要全面在家工作，需要視乎公司的運作模式及其需要，切勿純因「縮皮」而得不償失。

視乎營運風格及需要

Innopage 創辦人李勁華認為，在家工作是否可行需要視乎企業風格及需要。他指，9GAG 的營運模式較易採用在家工作，因為公司在不同地區都有員工，他們即使要溝通只要進行視像會議就可以。至於 Twitter ，他認為公司已有穩定工作制度，例如員工監察到平台上出現異樣已有既定程序處理，且較少需要團隊合作，因此採取在家工作較為可行。

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▲ 社交平台Twitter早前宣佈員工可以永遠在家工作

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李勁華又以自己公司為例，因為公司主要是開發 app（流動應用程式）為主，所以團體合作和集體創作的元素較重要，員工很多時需要透過面對面的交流才能激發創意，因此他認為在家工作對公司不太可行。

本地外國企業推行全面在家工作

9GAG 早前傳出全面在家工作的消息，甚至與業主解除租約和遷出 7,000 平方呎的總部。9GAG 在 2015 年在荃灣設立總部，更在公司設置休憩設施。除了本地企業，社交平台 Twitter 早前宣布員工可以永遠在家工作。

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Photo：ArchDaily、MatthewKeys