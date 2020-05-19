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售$30起! 日本超立體/白元快適口罩! 指定 5 間日本城 $mart 即時發售

行內熱話 13:33 2020/05/19

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很久沒有在 FB 表示有白元口罩等日本口罩賣的日本城，在 FB 表示有少量日本口罩即時發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

發售產品如下:

1.日本製造 Unicharm 超立體3D 口罩7個裝  $30/件
尺寸約76 X 146mm
使用99%過濾材質*
*過濾材質效率測試 (粒子過濾效率(PFE)測試、病毒過濾效率(VFE)測試)
每間約48件

2.白元快適口罩30個裝 (成人size)  $54.9/件
尺寸約90 x 165mm
通過PFE、VFE測試達99%
每間約30件

3.白元快適口罩30個裝(女士/小面size)   $54.9/件
尺寸約90 x 145mm
通過PFE、VFE 測試達99%
每間約9件

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

由於貨量非常有限‼指定5間 $mart多來買分店出售
 門市地址：
-跑馬地黃泥涌道17-19號恒豐大廈地下19號舖
-太子運動場道5A號地下(太子站D出口)
-觀塘牛頭角道327號琼林大廈地下1號舖
-觀塘成業街16號怡生工業中心G及H座地下B及C舖
-元朗牡丹街23號康德閣地下18-19號舖
 
不設派籌‼數量有限，先到先得，售完即止

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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