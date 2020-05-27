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【SME學堂】 省紙張・增裝載率　日本家具品牌用區塊鏈改善物流營業額大升

數碼轉型 15:52 2020/05/27

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新冠肺炎肆虐，影響企業生產物流。在全球零售業一片愁雲慘霧的時候，日本傢俬品牌在逆市下的營業額反而上升，主要是跟品牌在疫情下數碼轉型有關，將區塊鏈技術應用到物流系統中，能為公司減少紙張用量、共享各運輸公司技術，以及增加載貨量。

導入區塊鏈 減少物流方面的負擔

日本家具品牌宜得利（Nitori；ニトリネット）積極數碼轉型，集團旗下的物流公司 Home Logistics 跟約 150 間中小型運輸公司合作將產品運送至全國約 550 間店舖及客戶家中。公司在今年秋天將啟用區塊鏈系統，並開發以人工智能（AI）計劃運送路線及存貨管理等約 500 種功能，並要求運輸公司使用此系統，預計開發費為數億日圓。

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除了運送傢俱，公司提亦供擺設、安裝等服務

公司導入區塊鏈技術，主要有以下 3 項原因：

（1）減少使用紙張

跟宜得利合作的運輸公司多為中小企業，無太多資源進行數以百萬元計的 IT 投資，確認客戶的定單多數使用電話、傳真。司機保存紙張記錄困難張，並時有聽錯電話內容送錯貨；區塊鏈特徵為個別用戶不能更改已輸入內容，若以區塊鏈管理定單及付款等資訊，運輸公司可以迅速、準確地掌握交易內容，節省確認時間，整個供應鏈可縮短交貨期。

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（２）共享各運輸公司的專門技術

宜得利的強項為運送大型傢俬時一定由兩人運送，工人除了運送貨品到顧客家中，還包括提供擺設、安裝等服務，因此每次送貨需有組裝技術的工人隨行，但公司目前的系統只能找到受過自己公司課程訓練的工人。因無法掌握每家運輸公司員工的技能，因此安裝冷氣等需要專門知識的人較難找，但區塊鏈則可以解決此問題，各間運輸公司登錄該公司運送人員的專長，即可選擇運送貨品的最佳人選。

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（３）增加物流裝載率

區塊鏈可追蹤貨車的位置及工作內容，可靈活調派工作，減少空載率。使用新系統可拓展公司業務範圍，不僅能運送家具，也可以提供住宅清潔等服務，宜得利目前正跟國內主要成衣及食品公司商議在物流方面的合作。

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Photo：ニトリ

撰文 : 廖淑瑩

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