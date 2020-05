港廠WE The Mask獲Class 7無塵間認證 ! 藉頂級 PTFE 濾材推獨立裝口罩$168盒/50個

很久沒有消息更新的香港口罩廠 WE The Mask,終於公布新消息。

WE The Mask 在 FB 表示,口罩廠的無塵間已獲Class 7認證,確保生產口罩時在無污染的環境下進行。此外,廠方亦刊出一張有一箱 WE The Mask 口罩成品的相片,相信口罩公開發售的日期不遠了。

▲ WE The Mask 口罩

WE The Mask 最大的賣點,是採用頂級 PTFE 過濾材料﹔廠方早前表示,口罩售價為 $168 盒/50個 (獨立包裝),有關口罩和廠方詳情可按此瀏覽。

▲ WE The Mask 口罩廠的無塵間已獲Class 7認證

