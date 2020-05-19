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港廠WE The Mask獲Class 7無塵間認證 ! 藉頂級 PTFE 濾材推獨立裝口罩$168盒/50個

行內熱話 03:20 2020/05/19

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 很久沒有消息更新的香港口罩廠 WE The Mask，終於公布新消息。

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WE The Mask 在 FB 表示，口罩廠的無塵間已獲Class 7認證，確保生產口罩時在無污染的環境下進行。此外，廠方亦刊出一張有一箱 WE The Mask 口罩成品的相片，相信口罩公開發售的日期不遠了。

 WE The Mask 口罩

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

WE The Mask 最大的賣點，是採用頂級 PTFE 過濾材料﹔廠方早前表示，口罩售價為 $168 盒/50個 (獨立包裝)，有關口罩和廠方詳情可按此瀏覽

WE The Mask 口罩廠的無塵間已獲Class 7認證

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撰文 : 張文啟

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