【港產口罩】Good Mask 99 「免費」升級至 Level 3 ! 網民:$138 盒超抵買

近來香港人不斷追求高質扭的口罩，選購是不但注意產地，而且亦要求詳達 ASTM 某Level 水平。今次港產口罩 Good Mask 的測試結果，相信令不少用戶有驚喜。

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Good Mask 在 FB 表示，經測試後，早前開賣、售價為 $138 盒 (詳情按此瀏覽)的 Good Mask 99 口罩已達到 ASTM Level 3 標準。原來廠方之前使測試時，只測了 80mmHg ，所以無法達 ASTM Level 2/3 標準。今次廠方把口罩送測時，己通過 160mmHg 血液滲透測試，今次口罩就正式達 ASTM Level 3 水平。

廠方表示，所有出廠的 Good Mask 99 口罩已達 ASTM Level 3 水平，可說是「免費」升級，怪不得有買家在 FB 上指抵買。 Level 3 口罩基本上達醫護水平，適合在高危場所使用。

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▲ Good Mask 99 口罩

Good Mask 99 標準更新

-ASTM Level 3

-BFE, PFE, VFE > 99%

-EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證

Good Mask 表示，會在短期再開賣 Good Mask 99 口罩，除成人口罩外，亦會推出中童(MEDIUM)版口罩，詳情會短期內公布。

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▲ Good Mask 99 口罩通過 Level 3 水平

▲ Good Mask 99 口罩通過 Level 3 水平

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