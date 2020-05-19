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【港產口罩】Good Mask 99 「免費」升級至 Level 3 ! 網民:$138 盒超抵買

行內熱話 02:47 2020/05/19

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近來香港人不斷追求高質扭的口罩，選購是不但注意產地，而且亦要求詳達 ASTM 某Level 水平。今次港產口罩 Good Mask 的測試結果，相信令不少用戶有驚喜。 

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Good Mask 在 FB 表示，經測試後，早前開賣、售價為 $138 盒 (詳情按此瀏覽)的 Good Mask 99 口罩已達到 ASTM Level 3 標準。原來廠方之前使測試時，只測了 80mmHg ，所以無法達 ASTM Level 2/3 標準。今次廠方把口罩送測時，己通過  160mmHg 血液滲透測試，今次口罩就正式達 ASTM Level 3 水平。

廠方表示，所有出廠的 Good Mask 99 口罩已達 ASTM Level 3 水平，可說是「免費」升級，怪不得有買家在 FB 上指抵買。 Level 3 口罩基本上達醫護水平，適合在高危場所使用。

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

Good Mask 99 口罩

Good Mask 99 標準更新
 -ASTM Level 3
 -BFE, PFE, VFE > 99%
 -EN14683 Type II R 歐盟最高級別醫用口罩認證

Good Mask 表示，會在短期再開賣 Good Mask 99 口罩，除成人口罩外，亦會推出中童(MEDIUM)版口罩，詳情會短期內公布。

【其他內容】  【附購買連結】香港廠皓淨口罩再開售 Level 2 口罩! 每個口罩最平 $1.62 已包速遞收費

【其他內容】 【附訂購連結】港產 CareGuard 兒童口罩今日開訂! 獨立包裝售$54盒/30個

Good Mask 99 口罩通過 Level 3 水平

Good Mask 99 口罩通過 Level 3 水平

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撰文 : 張文啟

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