大陸報復美國封殺華為？ 有意將 Apple．Qualcomm 美企加到「不可靠實體清單」

美國「封殺華為」行動似有新發展！早前《環球時報》發表評論文章，提及如美國阻止台積電等公司向華為 Huawei 供應手機芯片的話，中國就有意將 Apple、Qualcomm、Cisco 等美國企業加到不可靠實體清單，且擬停購波音 Boeing 客機!

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據指美國真果斷執行「封殺華為」行動，那麼中國表示會適時展現中國式決心及力量作為報復，讓美企嚐點苦頭，例如將 Apple、Qualcomm、Cisco 等美國企業加到不可靠實體清單，以及停購波音 Boeing 客機等。而在較早時份，美國商務部都指出將修改出口規則，藉着戰略性針對華為對半導體的採購，而相關產品是美國軟體與技術的直接產品。

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至於中國商務部產業安全與進出口管制局表示，中國決定將某品牌列入不可靠實體清單時，會就 4 個因素作出考慮。當中包括：1）是否存在針對中國實施封鎖、斷供或其他歧視性措施；2）是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；3）有否對中國企業或相關產業造成實質損害；以及 4）有否對國家安全構成直接或潛在威脅。

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