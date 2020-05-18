  • 25°C
香港時間 : 2020519日 (二) 00:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台積電宣布停止接受華為新訂單? 華為 5G 新手機開發將受影響

行內熱話 23:25 2020/05/18

分享：

台積電 TSMC 宣布停止接受華為 Huawei 新訂單！隨着美國在 5 月 15 日加強針對華為的禁運措施，因此台積電正式宣布停止接受華為新訂單，意味華為 5G 手機開發將受影響。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

據日媒引述知情人士消息指，台積電 TSMC 已停止接受華為 Huawei 新訂單，原因是美國在 5 月 15 日加強針對華為的禁運措施，而事件一出，預料華為 5G 手機開發將受影響外，中美高科技產業的主導權競爭亦將步入白熱化階段。不過如為台積電已接下的華為訂單就不受影響，當中是可在 9 月中前如期出貨的。

 【其他內容】 $97.5 盒港產 Care HK Level 1 口罩再出 20 萬貨! 今周將推出市場發售

另一位知情人士則指：「因為華為是台積電繼 Apple 後的第 2 大客戶，有關業務佔據台積電年收入約 15% 至 20%，所以台積電要作出如此決定，實為非常困難。但無奈在遵守美國規定的情況下，都需走這一步。」

 【其他內容】【升級 3E 價不變】港產 Classic Army Level 2 口罩 現貨售 $150/50個 再送搓手液

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 蘇家華

相關文章

平機竟由台灣造! 新 iPhone SE2 傳最快 3 月推出！
2020/01/24
平機竟由台灣造! 新 iPhone SE2 傳最快 3 月推出！
特朗普延長禁令至 2021 年 5 月！HUAWEI Mate 40 繼續沒有 Google 服務
2020/05/15
特朗普延長禁令至 2021 年 5 月！HUAWEI Mate 40 繼續沒有 Google 服務
【脫美控制?】日媒解剖華為 5G 旗艦機 美製零件僅餘1％
2020/05/18
【脫美控制?】日媒解剖華為 5G 旗艦機 美製零件僅餘1％
5G 美國 華為 台積電

下一篇文章

【保就業計劃】申請人補貼期間炒員工　公司員工愈多罰得愈重！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹