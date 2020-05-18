台積電宣布停止接受華為新訂單? 華為 5G 新手機開發將受影響

台積電 TSMC 宣布停止接受華為 Huawei 新訂單！隨着美國在 5 月 15 日加強針對華為的禁運措施，因此台積電正式宣布停止接受華為新訂單，意味華為 5G 手機開發將受影響。

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據日媒引述知情人士消息指，台積電 TSMC 已停止接受華為 Huawei 新訂單，原因是美國在 5 月 15 日加強針對華為的禁運措施，而事件一出，預料華為 5G 手機開發將受影響外，中美高科技產業的主導權競爭亦將步入白熱化階段。不過如為台積電已接下的華為訂單就不受影響，當中是可在 9 月中前如期出貨的。

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另一位知情人士則指：「因為華為是台積電繼 Apple 後的第 2 大客戶，有關業務佔據台積電年收入約 15% 至 20%，所以台積電要作出如此決定，實為非常困難。但無奈在遵守美國規定的情況下，都需走這一步。」

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