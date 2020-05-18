保就業計劃詳情進一步公布　中小企僱主：不合資格照申請「博一搏」

中小企對「保就業計劃」薪金補貼回響雖不同，但無論合資格與否，僱主普遍稱會「搏一搏」照申請。特區政府表示成功申請者最快 3 至 4 星期後獲取補貼，政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀預計，98％ 僱主可以在申請後獲取補貼，明天（5 月 25 日）會開放保就業計劃網頁，5 月 25 日早上 7 時接受申請。

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從事玩具批發生意的卓先生表示已遞交申請：「保就業計劃當然支持，但無奈香港人習慣儲錢，就算有數萬元補貼都會儲起來，對刺激消費幫助不大；且香港寸金尺土租金昂貴，嚴重影響經營。我經過旺角西洋菜南街多間店鋪都關門大吉，包括連鎖集團。其實政府要救市可以找大財團相討租金寬，或找銀行相討貸才治標，治本則是經濟回復生氣，經營環境改善。」

▲ 政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀。

小型出版社東主林先生生表示，他雖並不符合申請資格，但仍會選擇按計劃申請。他解釋：「2 月份開始請人，由於員工未過試用期，所以 4 月才申請公司強積金戶口，但現時保就業計劃定了 3 月 31 日「一刀切」為開強積金戶口截止期。不過無論如何都會申請博一博。」

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「保就業計劃」中薪金補貼僱主要注意，補貼的指定月份可選擇 2019 年 12 月至 2020 年 3 月共 4 個月中任何 1 個月，以便僱主選取保留更多員工的月份，以取得最大補貼。僱主申請時亦需簽署承諾書，承諾接受工資補貼期間不會裁員，並將政府工資補貼的全數用於僱員工資。

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