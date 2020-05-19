【遙距營商計劃】申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）

政府在公布的第二輪「防疫抗疫基金」中，由創新科技署推出新推出遙距營商計劃（D-Biz），即日起經生產力促進局（HKPC）接受申請，助企業在新冠肺炎疫情期間採用資訊科技方案，開拓遙距業務。計劃受到不少中小企關注，但也有很多疑問。SEM.hket 為中小企搜羅最新的資訊，以及業界的經驗和 tips 供參考。網頁不斷更新，敬請留意！

最新消息

D-Biz遙距營商計劃：創科局每間30萬元助中小企數碼轉型 科技界：希望全港行業能受惠

D-Biz 遙距營商計劃等資助多中小企選擇困難？業界：應先照顧本地方案商

港商研申請D-Biz開淘寶店 先物色遙距營商計劃合適供應商

申請手續注意事項

中小企申請D-Biz攻網銷 哪些供應商可選？

最多可獲30萬元資助！D-Biz遙距營商計劃申請懶人包

中小企是否合乎遙距營商計劃資格？D-Biz評審準則一覽

D-Biz助港商「疫」市攻網銷 遙距營商計劃 4步驟完成申請程序（附教學）

業界專家解讀

申請D-Biz遙距營商計劃 業界解難FAQ（上）

申請D-Biz遙距營商計劃 業界解難FAQ（下）

用營銷資助直接落Facebook廣告？重點：D-Biz協助數碼轉型 不是廣告費賛助

「遙距營商計劃」D-Biz 計劃 簡介按此

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