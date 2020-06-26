【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）

政府在公布的第二輪「防疫抗疫基金」中，由創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz），經生產力促進局（HKPC）接受申請，助企業在新冠肺炎疫情期間採用資訊科技方案，開拓遙距業務。計劃受到不少中小企關注，部分申請亦已批出，但也有很多疑問。SEM.hket 為中小企搜羅最新的資訊，以及業界的經驗和 tips 供參考。網頁不斷更新，敬請留意！

最新消息

D-Biz 加碼10億！業界：應從失敗案例學習盡快申請。詳情按此

D-Biz 撥款需經審計 會計師樓寧「蝕做」望拓新客源。詳情按此

業界議員齊指D-Biz審批標準欠透明 加碼10億元釋疑慮。詳情按此

申請九萬元D-Biz萬批得二千？創業商會望政府釋除審批疑慮。詳情按此

企業未能收到100%資助？ 創新科技署：D-Biz批出金額屬「市場合理價」。詳情按此

審批結果出爐全額資助未兌現？業界批政府協調D-Biz出問題。詳情按此

創科局局長薛永恒：D-Biz申請超出預期 嚴謹把關審批需時。詳情按此

申請D-Biz逾10工作天未發放 中小企預計耗時逾1個月。詳情按此

D-Biz截至6月1日有8,665宗申請 逾2,000供應商列參考名單。詳情按此

D-Biz遙距營商計劃：創科局每間30萬元助中小企數碼轉型 科技界：希望全港行業能受惠 。詳情按此

D-Biz 遙距營商計劃等資助多中小企選擇困難？業界：應先照顧本地方案商。詳情按此

港商研申請D-Biz開淘寶店 先物色遙距營商計劃合適供應商。詳情按此

個案分享

個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算。詳情按此

供應商設Showroom展示方案 藉D-Biz拓智能辦公室業務。詳情按此

申請D-Biz數碼轉型 老夫子主題餐廳引入手機點餐。詳情按此

申請D-Biz資助額未必全數批 維持現金流免失預算。 詳情按此

【遙距營商計劃】個案解讀：一人公司如何由零開始申請 D-Biz。詳情按此

申請手續注意事項

D-Biz資助先到先得？執好文件細明・項目分開申請效果更佳。詳情按此

D-Biz助港商「疫」市攻網銷 遙距營商計劃 4步驟完成申請程序（附教學）。詳情按此

中小企申請D-Biz攻網銷 哪些供應商可選？詳情按此

中小企是否合乎遙距營商計劃資格？D-Biz評審準則一覽 。詳情按此

最多可獲30萬元資助！D-Biz遙距營商計劃申請懶人包 。詳情按此

業界專家解讀

用D-Biz買高價筆電公司用？重點：幫助數碼轉型並非津貼買電腦。詳情按此

用營銷資助直接落Facebook廣告？重點：D-Biz協助數碼轉型 不是廣告費賛助。詳情按此

申請D-Biz做網銷 先決定網店形式「訂閱」還是「定製」。 詳情按此

申請D-Biz遙距營商計劃 業界解難FAQ（上）。詳情按此

申請D-Biz遙距營商計劃 業界解難FAQ（下）。詳情按此

「遙距營商計劃」D-Biz 計劃 簡介按此

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