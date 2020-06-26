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【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）

數碼轉型 19:01 2020/06/26

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政府在公布的第二輪「防疫抗疫基金」中，由創新科技署推出遙距營商計劃（D-Biz），經生產力促進局（HKPC）接受申請，助企業在新冠肺炎疫情期間採用資訊科技方案，開拓遙距業務。計劃受到不少中小企關注，部分申請亦已批出，但也有很多疑問。SEM.hket 為中小企搜羅最新的資訊，以及業界的經驗和 tips 供參考。網頁不斷更新，敬請留意！

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