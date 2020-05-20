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【遙距營商計劃】申請D-Biz做網銷注意：先決定「訂閱」還是「定製」網店

數碼轉型 15:13 2020/05/20

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遙距營商計劃（D-Biz）已接受申請，不少未開設網店的中小企都可藉項目數碼轉型，架設網店展示甚至直銷產品服務。不過，申請 D-Biz 資助推行有關項目時又有甚麼需要留意？ SME.hket 記者訪問了數碼網站服務公司 tag.digital 創辦人陳迪源，解答申請的箇中疑難。

（1）如想申請 D-Biz 資助開網店，要準備甚麼？

答：申請人要先考慮採用「訂閱」式還是「定製」式網店。這方面要考慮到網店的目的，以及功能上的需求方可決定。

對中小型企業來說，訂閱式網店成本效益更高，亦能更快投入服務。他們可選擇加入信譽良好的網上購物平台，並考慮「目標市場」，「客戶群」及「成本」３方面，才決定適合自己的計劃。

如果對網店功能有獨特要求，就可能要選定製方案了。

【相關文章】滙豐推出商業客戶專用 API 推動服務轉型

（2）D-Biz 每個項目資助上限港幣 10 萬元，全都用盡做網店足夠嗎？

答：一般訂閱嘅平台都是能立即能夠投入使用的，月費由數百到數千元不等。雖然資助上限是 10 萬元，但資助期只有 6 個月。所以決定採用訂閱制的話，自然不會用盡 10 萬元， 6 個月後要自己付錢了。

那麼，用 10 萬元一勞永逸地設立網店又如何呢？定製系統一般基於開源 (Open Source) 系統，例如 WooCommerce，包括微商店、 Facebook 商店，費用便大約是 10 萬元。如果以  D-Biz 單項項目 10 萬元考慮的話，確足夠自設網店了。當然，成本幾十萬甚至過百萬元的網店亦確實存在，但基本都是大集團的網店。

另一方面，架設網店時亦要考慮到網上收費的成本。 PayPal 等支付系統免費申請免月費，惟交易成本較高；信用卡、電子支付的交易成本低，但要支付建設費及月費。

【相關文章】中小企是否合乎請遙距營商計劃資格？D-Biz評審準則一覽

（3）D-Biz 容許花費 10% 申請金額用於培訓員工學習使用該項目，實際上如何操作？

答：服務提供商可以提供跟其方案相關的度身定造的課程（如：教育自己的員工如何維護其網上商店、分析客戶行為數據、設計合適的推廣策略）。

 tag.digital 專營定製網店等數碼服務。

（4）申請 D-Biz 時需要填寫「預計項目帶來的效益（不多於 800 字）」，可以請代理商代勞嗎？畢竟他們更熟悉項目。

答：可以。但由於申請 D-Biz 時，申請人要為各項目準備兩份報價，所以供應商若為報價免費填寫相關欄目，是有可能『白做』的。尤其部分代理商會被多間公司索取報價，要否幫他們填寫欄目便要自已衡量了。至於報價部分最好由申請者填寫。

【相關文章】中小企申請D-Biz攻網銷　哪些遙距營商計劃供應商可選？

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Photo：Tim Reckmann

撰文 : 陳文政

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