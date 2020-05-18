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【保就業計劃】申請人補貼期間炒員工　公司員工愈多罰得愈重！

行內熱話 18:40 2020/05/18

分享：

勞工及福利局局長羅致光。

政府剛公布「保就業計劃」最新詳情，解釋申請僱主未能依承諾，把工資補貼要全數用於僱員工資的後果，如補貼期間若解僱員工將被罰款。

【相關文章】【保就業計劃】一文看清保就業計劃第一期詳情

政府今公布保就業計劃最新詳情：

（1）申領第一期補貼的僱主要承諾工資補貼全數用於僱員工資，補貼期間未有將補貼全數支付僱員當月工資的話，政府將取回未用於支付工資的補貼金額。

（2）2020 年 6 月至 8 月的受薪僱員人數不能少於 2020 年 3 月僱員人數，政府將會作出抽查。補貼期間任何 1 個月僱員總數變少，無論僱員當時是否受薪，僱主均須向政府繳付罰款。

罰款計算方式：

補貼額乘以僱員減幅百分率，再乘以罰款百分率（公司涉及僱員總數愈多，此數愈大）

申請時間：

5 月 25 日（下周一）早上 7 時起至 6 月 14 日晚上 11 時 59 分

申請方法：於保就業計劃網頁提交網上申請（申請表將在 5 月 25 日上傳，申請資料網頁將於 5 月19 日推出）

僱主、自僱人士需提供的資料：

個人資料、強積金計劃資料、銀行戶口資料。僱主要另外提交公司商業登記証相關資料。

審批時間：

政府料 98% 僱主可在申請後 3 至 4 星期後獲取補貼；大部分自僱人士可在 3 至 4 星期獲取資助。

補貼金額：

僱主：員工一半薪金，上限港幣 9,000 元，為期 6 個月，分兩期支付，第一期為 6 月至 8 月工資，第二期為 9 月至 11 月工資。
合資格的自僱人士：一筆過 7,500 元。

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撰文 : 陳文政

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