【附領取教學和可使用商店】煤氣公司派 $50 現金券！無使用限制過．千家食肆適用！

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煤氣公司派 $50 現金券！過千家食肆可用！煤氣公司公布「撐飲食‧振經濟」的計劃詳情。會經由新推出的會員積分計劃及網上換購平台—「好氣 Fun」，向登記的煤氣客戶派發 $50 餐飲現金券一張， 可在全港近千家食肆使用。只要用戶成功登記成為煤氣會員，即送你 2,000分，馬上可換領一張 $50 餐飲現金。登記方法如下：

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$50 現金券領取方法

「好氣 Fun」下載地址︰iOS、Android

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$50 現金券可使用商店一覽︰按此

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