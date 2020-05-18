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【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩

行內熱話 17:41 2020/05/18

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新冠肺炎疫情持續，但復課在即，可能不少家長都擔心手上的學生口罩不足夠使用。香港口罩廠 SPT Mask 國藥科技表示，將推出學生口罩。

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SPT Mask 在 FB 表示，學生口罩生產線已準備，並將推出適合中童使用的（尺寸約145mm x 95mm) 三層過濾口罩，發售時間待定。口罩規格和推出詳情如下:

SPT Mask 國藥科技學生口罩

三層過濾口罩（學生）
- 型號：8156-1S
- 原材料細菌過濾效率（BFE）>= 95%
- 原材料微粒過濾效率（PFE）>= 95%
- ASTM F2100 Level 1測試進行中
- 尺寸：約145mm x 95mm
- 包裝：30 片/盒，每10片包裝（計劃日後更換成獨立包裝）
- 預計出貨日期：2020年6月
-香港製造

【其他內容】 【香港製造】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方終開始試產

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撰文 : 張文啟

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