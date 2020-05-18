【香港口罩】迎接復課! SPT Mask 國藥科技將推 Level 1 級學生口罩

新冠肺炎疫情持續，但復課在即，可能不少家長都擔心手上的學生口罩不足夠使用。香港口罩廠 SPT Mask 國藥科技表示，將推出學生口罩。

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SPT Mask 在 FB 表示，學生口罩生產線已準備，並將推出適合中童使用的（尺寸約145mm x 95mm) 三層過濾口罩，發售時間待定。口罩規格和推出詳情如下:

▲ SPT Mask 國藥科技學生口罩

三層過濾口罩（學生）

- 型號：8156-1S

- 原材料細菌過濾效率（BFE）>= 95%

- 原材料微粒過濾效率（PFE）>= 95%

- ASTM F2100 Level 1測試進行中

- 尺寸：約145mm x 95mm

- 包裝：30 片/盒，每10片包裝（計劃日後更換成獨立包裝）

- 預計出貨日期：2020年6月

-香港製造

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